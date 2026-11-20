Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, fera face à deux candidats lors de l'élection présidentielle prévue le 18 mars 2027 à Rabat (Maroc), une première depuis son arrivée à la tête de l'instance en 2016.

Le Français Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), et le Japonais Kozo Tashima, ancien président de la Fédération japonaise, sont les deux candidats déclarés face au dirigeant italo-suisse, selon la liste des candidatures reçues par la FIFA.

Cette configuration marque une différence avec les deux précédentes élections de 2019 et 2023, remportées par Gianni Infantino sans opposition.

Dans un article publié jeudi, le quotidien français Le Monde présente les trois prétendants et revient sur les enjeux de cette élection, qui intervient dans un contexte de contestation de la gouvernance du président sortant.

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Âgé de 56 ans, Gianni Infantino, à la tête de la FIFA depuis février 2016, brigue un nouveau mandat après avoir été réélu par acclamation en 2019 à Paris et en 2023 à Kigali.

Sa présidence a été marquée par l'élargissement de plusieurs compétitions internationales, dont la Coupe du monde masculine, passée de 32 à 48 équipes en 2026, et la Coupe du monde des clubs, qui a réuni 32 formations en 2025.

Toutefois, son projet FIFA Forward Enterprise (FFE), finalement abandonné, qui envisageait une ouverture des activités commerciales de l'instance à des investisseurs privés, a suscité des critiques et accentué les divergences avec plusieurs responsables du football mondial.

Face à lui, Philippe Diallo, 63 ans, a été désigné par le comité exécutif de l'Union européenne de football (UEFA) pour porter une candidature axée sur une gouvernance plus collégiale de la FIFA.

Le président de la FFF, élu à la tête de cette fédération en 2023, entend renforcer la transparence et la participation des associations membres aux décisions de l'instance mondiale.

Le troisième prétendant, Kozo Tashima, 68 ans, ancien président de la Fédération japonaise de football et membre du Conseil de la FIFA depuis 2015, défend également une réforme de la gouvernance fondée sur les principes d'intégrité, de transparence et de bonne gestion.

Selon Le Monde, le dirigeant japonais avait publiquement critiqué le projet FIFA Forward Enterprise, dénonçant notamment son contenu et les conditions de son déploiement.

Malgré la présence de ces deux candidats, Gianni Infantino conserve le soutien affiché des confédérations africaine, asiatique et sud-américaine, alors que l'UEFA soutient la candidature de Philippe Diallo.

Les trois candidatures reçues par la FIFA ont été transmises à la commission électorale pour examen. Les associations membres seront informées des candidatures officiellement admises au plus tard le 18 février 2027.

Le scrutin se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat, lors du 77e Congrès de la FIFA, auquel prendront part les représentants des 211 associations nationales membres de l'organisation.

Élu pour la première fois le 26 février 2016 à Zurich, en Suisse, à l'issue d'un scrutin disputé en deux tours, Gianni Infantino avait obtenu 115 voix au second tour contre 88 pour le Bahreïni Cheikh Salman Al Khalifa.