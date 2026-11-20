revue de presse

Guinée : La télévision publique burkinabè interdite de diffusion après un éditorial critique

La Haute Autorité de la communication guinéenne a interdit « jusqu'à nouvel ordre » la diffusion de la télévision publique burkinabè RTB. En cause : un éditorial dénonçant la politique minière de Conakry et les expulsions massives d'orpailleurs ouest-africains, majoritairement burkinabè.

La Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) ne pourra plus être diffusée en Guinée. Dans une décision annoncée jeudi, la Haute Autorité de la communication (HAC) a justifié cette interdiction par la diffusion, le 14 novembre, d'un « commentaire éditorial hostile » à l'égard des autorités guinéennes.

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Dans cet éditorial, la chaîne publique burkinabè critiquait la politique minière de Conakry, accusée de se montrer plus indulgente envers les grandes multinationales qu'envers les orpailleurs ouest-africains. Le commentaire était accompagné de caricatures, notamment du président guinéen Mamadi Doumbouya. (Source Africa Radio)

La Somalie expulse l'ambassadeur des Émirats arabes unis, « irresponsable » selon Abou Dhabi

Le gouvernement somalien a annoncé jeudi l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Mogadiscio, dénonçant les ingérences émiraties dans ses affaires intérieures qualifiées d'"agression manifeste". Une décision qualifiée d'"irresponsable" par Abou Dhabi.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées après la reconnaissance fin décembre 2025 par Israël de l'indépendance de la république sécessionniste du Somaliland, pour laquelle Mogadiscio et de nombreux experts estiment qu'Abou Dhabi a servi d'intermédiaire.

La Somalie avait qualifié cette reconnaissance d'atteinte à sa souveraineté et avait dans la foulée mis un terme à tous ses accords bilatéraux avec les Émirats. (Source TV5 Monde)

Ghana: Le nouveau jet présidentiel suscite la polémique en pleine hausse du coût de la vie

Au Ghana, le nouveau jet présidentiel a atterri lundi 16 novembre 2026 à Accra. Ce Falcon 6X, fabriqué en France, a coûté près de 61 millions de dollars. L’opposition dénonce une dépense malvenue alors que le coût de la vie reste élevé. Elle rappelle que le parti du président John Dramani Mahama avait lui-même contesté l’achat d’un nouvel avion quand il était dans l’opposition.

En 2021, les rôles étaient inversés. L’ancien président Nana Akufo Addo avait un projet d’achat similaire et le parti de John Dramani Mahama, qui était alors dans l’opposition, rejetait cette demande.

Aujourd’hui, l’opposition ne rejette pas la nécessité d’un nouvel avion présidentiel, mais demande au gouvernement des clarifications : même si l’avion doit être remplacé, fallait-il engager près de 61 millions de dollars dans cet achat ? (Source RFI)

Burkina Faso : Le gouvernement dissout le Syndicat des pharmaciens après une affaire de prix

Le gouvernement du Burkina Faso a décidé, jeudi 19 novembre 2026, de dissoudre le Syndicat des pharmaciens du Burkina Faso (SPBF). Le décret adopté en Conseil des ministres fait suite à une affaire de prix des médicaments de spécialité dans laquelle l’organisation professionnelle et trois entreprises de distribution ont été sanctionnées par la Commission de l’UEMOA.

Selon le compte rendu du Conseil, le prix de cession de ces médicaments était soumis depuis 1994 à un coefficient fixé à 1,32. Entre février 2022 et janvier 2023, le SPBF a adressé des correspondances aux quatre grossistes-répartiteurs du pays pour appliquer un coefficient plus élevé, porté à 1,48. Trois sociétés, Laborex Burkina, Tedis Pharma et Ubipharm, l’ont appliqué à partir de février 2023. La Distribution pharmaceutique du Burkina Faso (DPBF) ne l’a pas fait. (Source Bénin Web TV)

Nigeria : Bola Tinubu veut mettre fin aux sanctions pénales contre les tentatives de suicide

Au Nigeria, le président Bola Tinubu a soumis au Parlement un projet de loi destiné à supprimer les sanctions pénales applicables aux tentatives de suicide. Le texte prévoit également une prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées, privilégiant les soins aux poursuites judiciaires.

La législation nigériane sanctionne actuellement les tentatives de suicide en vertu des codes criminel et pénal. Les personnes condamnées risquent jusqu’à un an d’emprisonnement, une amende ou les deux peines cumulées. Le chef de l’État souhaite modifier ces dispositions afin de reconnaître la dimension sanitaire et psychologique de tels actes. Dans un courrier transmis aux parlementaires, consulté mercredi par Reuters, Bola Tinubu explique que les modifications proposées « dépénaliseraient la tentative de suicide et fourniraient un accompagnement ». (Source LSi Africa)

La Zambie entame la construction de la 1re usine de vaccins contre le choléra

Alors que l'offre mondiale de vaccins contre le choléra est sous tension depuis plusieurs années, la Zambie mise sur la fabrication locale des vaccins pour sécuriser son approvisionnement et réduire l’ampleur des flambées épidémiques qui touchent régulièrement le pays et ses voisins.

La Zambie a entamé, le mardi 17 novembre, la construction d’une usine de vaccins contre le choléra, pour réduire sa dépendance aux importations et contenir les épidémies récurrentes de cette maladie infectieuse dans le pays et la sous-région.

Baptisée ZAMVAX, cette usine est une coentreprise détenue à hauteur de 60 % par la société publique zambienne Industrial Development Corporation (IDC) et à 40 % par l'entreprise chinoise Jijia International Medical Technology. (Source Agence Ecofin)

La CAF et les pays hôtes dévoilent le logo « inspiré du bouclier » de la TotalEnergies CAF CAN 2027

Inspiré du bouclier, symbole intemporel profondément ancré dans le patrimoine, l’identité et la force du continent africain, le nouveau logo de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations (« CAN ») PAMOJA 2027 a été officiellement dévoilé par la Confédération Africaine de Football (CAF), en collaboration avec les trois pays hôtes : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Véritable pierre angulaire de l’identité visuelle de la compétition, le nouveau logo a été présenté simultanément dans les trois pays hôtes aujourd’hui, jeudi 19 novembre 2026, à 13h00, heure locale.

À 212 jours du coup d’envoi de la plus grande compétition sportive du continent, prévu le 19 juin 2027, ce dévoilement constitue une étape majeure dans les préparatifs de cette édition historique et donne vie à l’identité visuelle de la compétition.

Cette nouvelle identité s’articule autour d’un message fort : « Honorer notre passé, célébrer notre culture et incarner l’Afrique de demain ».(Source CAF)

Bamako accueille un salon dédié à la transformation économique et à l’emploi

La deuxième édition du Salon international de l’entrepreneuriat de la Confédération des États du Sahel (SIE-AES) s’est ouverte mercredi 18 novembre 2026 à Bamako, avec pour objectif de faciliter l’accès des entreprises aux financements et aux marchés, tout en promouvant la transformation locale des ressources et la création d’emplois dans l’espace confédéral.

Organisé jusqu’au 21 novembre sur l’esplanade du Stade du 26-Mars, le salon réunit des entrepreneurs, des investisseurs, des institutions de financement et des représentants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La Guinée y participe en qualité de pays invité d’honneur, aux côtés d’autres délégations africaines, notamment du Sénégal. (Source APA News)

Au Burundi, les enfants batwa toujours largement exclus de l’éducation

Au Burundi, les Batwa sont une minorité toujours défavorisée. Estimés à près de 80 000 personnes, soit environ 1 % de la population burundaise, les Batwa figurent parmi les communautés les plus vulnérables du pays. Selon l’Union pour la promotion des Batwa (Uniproba), ils demeurent les plus défavorisés en matière d’éducation.

Un constat partagé par le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale, qui souligne que les Batwa sont confrontés à des niveaux élevés de pauvreté, d’analphabétisme et d’exclusion scolaire.

Faute de statistiques ethniques officielles dans le système éducatif burundais, il est difficile d’évaluer précisément le taux de scolarisation des enfants batwa. Cependant, les organisations de défense de leurs droits estiment qu’une grande majorité d’entre eux n’atteignent jamais le niveau secondaire. (Source DW)

L’ Éthiopie intensifie sa diplomatie climatique à l'approche de la COP32

L'Éthiopie intensifie son engagement diplomatique auprès des institutions internationales et des partenaires chargés du climat afin de renforcer la coopération et d'obtenir un soutien en vue d'accueillir la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) à Addis-Abeba en novembre 2027.

Le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, Gedion Timothewos, a tenu une série de réunions bilatérales avec des acteurs internationaux clés du domaine du climat en marge de la COP31 à Antalya, en Turquie, axées sur les partenariats stratégiques et les priorités du prochain sommet. (Source Ethiopian News Agency)