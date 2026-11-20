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Paris juge les « hubs de retour » inefficaces et contraires à ses valeurs, tandis que l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche, la Grèce et les Pays-Bas avancent avec le Rwanda. Derrière ce désaccord, une fracture européenne sur l'externalisation des expulsions et une question : l'Afrique doit-elle devenir le territoire de délestage migratoire de l'Europe ?

Le projet migratoire européen prend déjà des allures de bras de fer politique. À peine cinq pays de l'Union européenne ont-ils annoncé, le 16 novembre, leur volonté d'explorer avec le Rwanda la création d'un centre de retour pour migrants en situation irrégulière que la France a clairement fermé la porte. Paris ne participera pas au dispositif, et le Quai d'Orsay vient d'en préciser les raisons : inefficacité opérationnelle et incompatibilité avec les valeurs que la France entend défendre.

« Dans les faits, ces hubs sont inefficaces dans leur organisation », a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, le 18 novembre. Il a ajouté que le dispositif ne correspond pas aux principes défendus par Paris. Une position présentée comme constante, déjà exprimée par Emmanuel Macron en juin dernier.

L'Europe divisée sur l'externalisation

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Le désaccord est désormais explicite. D'un côté, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas veulent expérimenter un dispositif avec le Rwanda. De l'autre, la France refuse d'y prendre part. Elle a également défendu l'exclusion d'un financement européen : les États volontaires devront financer leur participation sur leurs budgets nationaux.

« C'est une des lignes que nous avions défendue et sur laquelle nous avons eu gain de cause », a précisé le porte-parole du Quai d'Orsay. Cette précision est loin d'être secondaire. Elle signifie que le projet pourra avancer sans engager financièrement l'ensemble de l'Union européenne. L'unité affichée sur le durcissement de la politique migratoire se fissure donc dès qu'il s'agit de passer à l'application concrète.

Kigali, partenaire d'une politique controversée

Le mécanisme envisagé doit accueillir des personnes dépourvues de droit légal de séjour dans les cinq pays participants et faisant l'objet de décisions de retour exécutoires. Les premiers transferts sont visés pour 2027. Le projet pilote devrait concerner une centaine de personnes à la fois. Les migrants transférés pourraient s'intégrer dans la société rwandaise ou repartir volontairement vers leur pays d'origine, voire vers un autre État où ils disposent d'un droit de résidence. Les modalités précises, les conditions d'accueil et les coûts restent toutefois à négocier.

Pour Kigali, l'initiative représente une nouvelle occasion de renforcer son positionnement diplomatique auprès des capitales européennes. Le Rwanda dispose déjà d'une expérience d'accueil de réfugiés et de personnes évacuées de Libye, notamment à travers le mécanisme de transit de Gashora, mis en place avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et l'Union africaine. Mais ce précédent humanitaire ne saurait être assimilé au projet actuel : la population concernée et les finalités des deux dispositifs sont différentes.

Le précédent britannique, un sérieux avertissement

Le Rwanda n'en est pas à sa première expérience de ce type. Le Royaume-Uni avait conclu en 2022 un accord prévoyant le transfert de demandeurs d'asile vers Kigali pour que leurs dossiers soient examinés sur place. La Cour suprême britannique avait déclaré ce dispositif illégal en novembre 2023, estimant qu'il existait un risque réel de refoulement vers des pays où les personnes concernées pouvaient être persécutées.

Londres avait versé 290 millions de livres à Kigali avant l'abandon du programme. Le coût total supporté par le gouvernement britannique avait atteint environ 715 millions de livres. Les promoteurs du projet européen assurent que leur formule est différente : les demandes d'asile ne seraient pas examinées au Rwanda. Mais cette distinction ne dispense pas les États participants de garantir la sécurité des transferts et le respect des droits fondamentaux.

La Commission africaine tire la sonnette d'alarme

Le débat dépasse désormais les capitales européennes. Dans un communiqué publié le 19 novembre, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a exprimé ses préoccupations face aux négociations entre le Rwanda et les cinq États européens. Elle appelle à la transparence des accords, à une évaluation préalable de leurs conséquences sur les droits humains, à un examen individuel des situations, à l'accès à une assistance juridique et à des mécanismes indépendants de contrôle.

Cette prise de position place les États africains devant leurs responsabilités. Car l'externalisation des politiques migratoires européennes ne peut se réduire à une transaction diplomatique ou financière. Elle engage la souveraineté des pays d'accueil, leur capacité institutionnelle et leurs obligations en matière de protection des personnes.

L'Afrique, nouvelle frontière des expulsions européennes ?

La position française ne met donc pas fin au projet. Elle révèle plutôt deux approches au sein de l'Europe : l'une qui veut tester des dispositifs de retour externalisés, l'autre qui les juge inefficaces et contraires à ses principes. Pour les cinq pays engagés avec le Rwanda, l'enjeu est aussi politique : envoyer un signal dissuasif aux candidats à l'immigration irrégulière.

Pour le Rwanda, il s'agit de consolider un partenariat stratégique avec des États européens. Pour l'Afrique, le risque est de voir se multiplier des accords bilatéraux négociés au cas par cas, sans débat continental suffisamment approfondi. Une question demeure : au nom de la coopération migratoire, jusqu'où les États africains sont-ils prêts à prendre en charge les conséquences des politiques européennes ?