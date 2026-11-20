Dakar — La 11e édition du Senegal World Tennis Tour se tiendra du lundi 23 novembre au samedi 5 décembre 2026 à Dakar, a annoncé le président du comité d'organisation de ce tournoi international de tennis, Abou Berthé, indiquant que sept athlètes sénégalais y prendront part.

"Nous avons décidé de tenir cet évènement à Dakar pour confronter nos jeunes à des joueurs de niveau international", a expliqué M. Berthé lors d'une conférence de presse.

"Cette compétition internationale permet aux jeunes Sénégalais de se mesurer à des joueurs de niveau international, sans se rendre à l'étranger", a-t-il dit.

D'après Abou Berthé, plusieurs participants aux précédentes éditions du Senegal World Tennis Tour pratiquent maintenant le tennis de haut niveau.

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Le tennis sénégalais sera représenté à cet évènement par Yaya Baldé, Mohamed Guèye, Momar Guèye et Riad Obala, en J30 comme en J60.

Le J30 et le J60 désignent respectivement le niveau le plus bas et celui le plus élevé chez les juniors.

Chez les filles, Mariam Berthé, Seynabou Mendy et Lamia Mirsse vont représenter le Sénégal.

Mariam Berthé et Momar Guèye, âgé de 13 ans tous les deux, vont prendre part à ce tournoi international pour la première fois.

Selon le comité d'organisation du Senegal World Tennis Tour, 36 garçons et 14 filles se sont inscrits pour la première semaine de la compétition (23-29 novembre).

Les inscriptions se poursuivent pour ceux qui vont participer aux compétitions prévues dans la seconde semaine de l'évènement (30 novembre-5 décembre).

Le tournoi va se dérouler en deux phases. Les compétitions de la catégorie J30 auront lieu du lundi 23 au dimanche 29 novembre, celles de la catégorie J60 du lundi 30 novembre au samedi 5 décembre.

Les compétitions de la catégorie J60 sont un tournoi de tennis junior international organisé sous l'égide de la Fédération internationale de tennis.

Mamadou Barry, un ancien président de la Fédération sénégalaise de tennis (FST), est le parrain du Senegal World Tennis Tour.

"L'organisation de cet évènement est l'accomplissement d'un rêve. Ce n'est pas seulement un enchaînement de matchs. C'est un pont aussi entre le tennis mondial et nos talents locaux", a expliqué M. Barry.

Selon l'actuel président de la FST, Leyti Ndiaye, le Senegal World Tennis Tour présente l'avantage de maintenir le tennis sénégalais en activité, malgré ses difficultés financières et son manque de compétitions.

Il souhaite que le niveau de l'évènement sportif soit relevé afin que les catégories J100 ou J150 puissent y participer.

Il faudra davantage de moyens et de bonnes infrastructures pour y arriver, a dit M. Ndiaye.

Cette année, le format round-robin sera introduit dans les tableaux finaux du Senegal World Tennis Tour, d'après lui. Il s'agit d'un système permettant à chaque joueur de participer à trois rencontres au moins. "C'est un bonus pour les joueurs", a souligné, l'arbitre Assouan Ekué, estimant que cette formule permet de rentabiliser la participation des jeunes joueurs de tennis.

Le comité d'organisation veut profiter du tournoi pour renforcer la formation des jeunes et aider à faire rayonner le tennis sénégalais.