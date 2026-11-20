L'UNICEF a lancé jeudi à Lomé les activités marquant ses 80 ans, en prélude à la Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque 20 novembre.

Pour l'occasion, la clôture de l'aéroport international Gnassingbé-Eyadéma a été illuminée aux couleurs de l'organisation, à l'initiative de la Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT).

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a été créé en décembre 1946 pour venir en aide aux enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui présent dans plus de 190 pays et territoires.

Sa mission est de défendre les droits des enfants et d'améliorer leurs conditions de vie : santé, vaccination, nutrition, éducation, accès à l'eau potable et protection contre la violence et l'exploitation. Son action s'appuie sur la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, une date que rappelle la Journée mondiale de l'enfance.

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La ministre des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Martine Moni Sankaredja-Sinandja, a souligné que l'avenir des jeunes générations dépend des décisions prises aujourd'hui. Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir à chaque enfant le plein exercice de ses droits.

Le directeur général de la SALT, Kanka Malik-Natchaba, a lui aussi plaidé pour investir dans l'enfance. La représentante de l'UNICEF à Lomé, Dr Erinna Dia, a appelé acteurs publics, privés et communautaires à rester mobilisés.

Les célébrations se poursuivront par des actions de sensibilisation sur les droits de l'enfant, la santé, l'éducation, la nutrition et la protection.