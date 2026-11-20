Ce 20 novembre 2026, c'est officiellement le dernier jour de la COP climat à Antalya. Mais la nouvelle mouture de l'accord final, proposée jeudi soir par la co-présidence turco-australienne, a suscité des réactions indignées, notamment des négociateurs et observateurs africains, qui sont venus en Turquie afin d'obtenir financements et mécanismes d'adaptation au réchauffement climatique, ainsi que pour compenser les pertes et dommages et financer leur transition énergétique.

Dans les allées de la COP31, l'ambiance est morose ce jeudi soir. Le nouveau texte ne mentionne plus les énergies fossiles, responsables du changement climatique, et reste flou sur les moyens pour s'adapter au réchauffement planétaire, fustige le Kényan Amos Burudi Wemanya de Power Shift Africa : « Ce à quoi nous assistons ici, c'est une destruction. Un géant des énergies fossiles occupe la coprésidence de la COP. Il est de son devoir de garantir une transition juste. L'Afrique a besoin d'un mécanisme qui soit véritablement juste et qui élimine les obstacles qui nous ont freinés jusqu'ici, à savoir la dette écrasante et le coût du capital. »

Trop d'initiatives

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De son côté, le chef ghanéen des négociateurs africains à la COP s'inquiète d'une surenchère de nouvelles initiatives à chaque COP, qui sortent ces conférences de l'agenda prévu. « Le nombre d'initiatives présidentielles qui sortent à chaque COP envoie au monde entier le signal que la présidence en question est déterminée à s'attaquer aux enjeux mondiaux. Or, le problème, c'est que, si chaque présidence propose une initiative et décide de l'intégrer au processus de négociation principal, on se retrouve avec des milliers d'initiatives qui n'ont pas été négociées », souligne-t-il.

Et Nana Antwi-Boasiako Amoah de prévenir : il défendra le multilatéralisme à tout prix.

Les près de 200 pays réunis à la COP sur le climat en Turquie vont tenter d'arracher un accord dans la nuit de vendredi à samedi, au terme de négociations marquées par un bras-de-fer récurrent autour des énergies fossiles.

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien à Antalya, mais la Turquie espère le conclure avec des avancées face à l'urgence climatique.

Un accord substantiel est pourtant loin d'être acquis à Antalya. Après celle de Dubaï en 2023, les COP ont régulièrement buté sur l'opposition entre les pays favorables à la sortie des énergies fossiles et les producteurs d'hydrocarbures, dont l'Arabie saoudite.

Pour éviter de rejouer la même pièce, l'Australie et la Turquie, qui coprésident cette COP31, ont présenté jeudi un projet de décision finale qui ne contient plus de mention explicite des énergies fossiles - pétrole, gaz et charbon.