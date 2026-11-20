Au Ghana, le nouveau jet présidentiel a atterri lundi 16 novembre 2026 à Accra. Ce Falcon 6X, fabriqué en France, a coûté près de 61 millions de dollars. L'opposition dénonce une dépense malvenue alors que le coût de la vie reste élevé. Elle rappelle que le parti du président John Dramani Mahama avait lui-même contesté l'achat d'un nouvel avion quand il était dans l'opposition.

En 2021, les rôles étaient inversés. L'ancien président Nana Akufo Addo avait un projet d'achat similaire et le parti de John Dramani Mahama, qui était alors dans l'opposition, rejetait cette demande.

Aujourd'hui, l'opposition ne rejette pas la nécessité d'un nouvel avion présidentiel, mais demande au gouvernement des clarifications : même si l'avion doit être remplacé, fallait-il engager près de 61 millions de dollars dans cet achat ?

Une meilleure situation économique qu'en 2022, selon le gouvernement

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sommé de se justifier, le gouvernement de Mahama a répondu que les choses ont évolué entre-temps. En 2022, le Ghana sollicitait un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international (FMI). Et aujourd'hui, selon le gouvernement, la situation économique s'est suffisamment améliorée pour permettre de financer un nouvel avion sans emprunt. D'autant que cet achat avait déjà été approuvé en 2025 par le Parlement.

Cette polémique intervient en plein débat sur le budget 2027. L'opposition a déjà contesté l'achat en séance et annoncé qu'elle demandera des justifications sur le contrat d'achat et le financement de l'avion.