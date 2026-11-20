Les présidents chinois, américain et russe affichent leur volonté de privilégier le dialogue pour préserver la paix mondiale. À Shenzhen, ils appellent à une coopération entre grandes puissances face aux tensions et aux défis internationaux.

Historique. C'est ainsi que Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, qualifie la première rencontre tripartite entre Xi Jinping, président chinois, Donald Trump, président américain, et Vladimir Poutine, président russe, hier, à Shenzhen. Un qualificatif qu'il a affirmé d'entrée, durant la conférence de presse concluant le Sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Le chef de la diplomatie chinoise fait ainsi écho aux propos du président Trump qui, dans sa prise de parole durant cette réunion, a déclaré : « Nous sommes véritablement en train d'écrire l'histoire ». Au sein du sommet de l'APEC, la rencontre tripartite d'hier a été l'événement attendu par le monde. Rien de concret n'est ressorti de cette rencontre. Chaque président a également soulevé différents sujets. Toutefois, les trois dirigeants ont convergé sur l'idée que « la paix mondiale passe par le dialogue entre les grandes puissances ».

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Vladimir Poutine, d'abord, et Donald Trump, ensuite, ont atterri à Shenzhen, mercredi. Ils ont pris part au sommet de l'APEC dans la matinée d'hier. La réunion trilatérale tant attendue s'est déroulée à la villa Kylin. Elle a démarré à 14 heures 30, heure locale, et a duré environ quatre-vingts minutes. Des rencontres bilatérales Trump-Poutine et ensuite Trump-Xi l'ont précédée. Dans un contexte international marqué par les conflits et les rivalités stratégiques et économiques, la teneur du face-à-face entre les présidents des trois grandes puissances était particulièrement attendue.

Le contenu des échanges à huis clos entre les trois présidents n'est pas communiqué jusqu'à présent. Toutefois, dans leurs mots d'introduction de la rencontre, ils ont fait part de leur volonté de maintenir le dialogue et de rechercher des terrains d'entente. Une démarche dans laquelle ils placent « la responsabilité des grandes puissances » au coeur des enjeux de stabilité internationale. « Aucun problème n'a jamais été résolu en refusant de parler », lance Donald Trump. Le président américain défend ainsi la nécessité de maintenir le dialogue, y compris entre des pays qui entretiennent des divergences profondes. « Aucune paix n'a jamais été forgée en refusant les occasions de dialogue», insiste-t-il.

Quatre principes

Pour le locataire de la Maison Blanche, cette rencontre historique doit permettre d'explorer de nouvelles approches sur les grandes questions internationales et de construire un avenir plus sûr. Xi Jinping inscrit cette volonté dans une vision plus large des relations internationales. Soulignant que le monde compte encore plus de soixante conflits en cours, le président chinois estime que la paix entre grandes puissances garantit la stabilité mondiale. « Leur interaction positive n'est pas une option, mais une nécessité », affirme-t-il, en référence à la responsabilité particulière de la Chine, de la Russie et des États-Unis.

Pour donner corps à cette coopération, Xi Jinping avance quatre principes destinés à guider les relations entre les grandes puissances. Le premier est le respect mutuel. Il appelle les trois pays à respecter leur souveraineté, leur intégrité territoriale, leurs systèmes politiques et leurs choix de développement. Il insiste notamment sur la nécessité de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États et de prendre en considération leurs préoccupations et leurs lignes rouges. Le deuxième principe est celui de la coexistence pacifique : il soutient que les grandes puissances ne sont pas condamnées à la confrontation.

Le troisième axe repose sur la coopération gagnant-gagnant. Le président chinois invite les trois pays à dépasser la mentalité de guerre froide, à renforcer leurs échanges commerciaux et à exploiter leurs complémentarités économiques. Il met notamment en avant la nécessité de préserver les chaînes d'approvisionnement et de coordonner leurs efforts pour garantir la sécurité énergétique mondiale. Enfin, le quatrième principe concerne le dialogue et la concertation. Reconnaissant que les divergences sont inévitables, le président chinois met en garde contre les risques d'escalade lorsque la communication fait défaut.

Xi Jinping préconise des échanges réguliers au plus haut niveau, des mécanismes de prévention des crises et le recours aux solutions politiques et diplomatiques pour régler les conflits. Vladimir Poutine rejoint cette démarche en rappelant la responsabilité historique des trois puissances dans la préservation de la paix et du système international. Il défend une coopération fondée sur « le respect mutuel, l'égalité et l'équilibre des intérêts ». Le président russe évoque également des intérêts communs dans la sécurité alimentaire et énergétique et dans le règlement des conflits régionaux.

La sécurité nucléaire et la guerre en Ukraine figurent aussi parmi les sujets abordés hier. Au-delà des déclarations, le sommet de Shenzhen porte une ambition diplomatique commune. Celle de faire du dialogue un instrument de prévention des conflits et de préservation de la stabilité mondiale. Reste à transformer cette volonté affirmée en avancées concrètes sur les principaux dossiers internationaux.