Au Cap Manuel, jeudi 19 novembre, Bassirou Diomaye Faye a ouvert la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain. Dans l'ancien palais de Justice, le chef de l'État a plaidé pour une culture érigée en pilier de souveraineté, créatrice d'emplois et de richesse, et pour un continent qui reprend la main sur son récit.

Un geste de résistance

Le Président a d'abord justifié le maintien de l'événement, malgré « un contexte exigeant ». Sa formule est nette : « On ne suspend pas la respiration d'un peuple au motif que les temps sont durs.

C'est au contraire dans ces moments-là qu'une Nation a le plus besoin de ses artistes. » Après le succès des Jeux olympiques de la Jeunesse, dont il a salué les artisans, il a vu dans cette Biennale la suite du même récit : « Le monde a vu ce que l'Afrique sait faire lorsqu'elle se raconte elle-même. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'(anti) fragilité, thème de l'édition

Le thème retenu par le Comité d'orientation, « (anti) fragilité », sonne selon lui « comme un acte de résistance philosophique ». Le chef de l'État a décrit une parenthèse qui « sépare et relie dans le même geste », laissant voir la fragilité tout en annonçant son dépassement. Il y a lu une réponse à ce que « le système-monde a voulu nous assigner comme destin » : fragilité économique, climatique, démocratique.

L'Afrique, a-t-il dit, ne veut plus se plaindre de ses « retards » mais prendre conscience de ses forces. Puis cette phrase, qui résume la philosophie de la Biennale : « De la contrainte, l'Art africain fait une forme. Du manque, il fait une oeuvre. »

Le Président a rattaché ce message à l'actualité mondiale, entre les musées interpellés sur l'origine de leurs collections et l'intelligence artificielle qui interroge « ce qui, dans la création, demeure irréductiblement humain ».

La RDC à l'honneur

Pays invité d'honneur, la République démocratique du Congo a reçu un hommage appuyé, en présence de sa ministre de la Culture, Yolande Elebe Ma Ndembo. Pour le chef de l'État, ce choix est « une évidence artistique, autant qu'une évidence fraternelle ». Il a salué des créateurs qui rappellent « qu'on peut tout prendre à un peuple, sauf sa capacité à créer de la beauté et donc à inventer le monde ».

Écrire sa propre histoire de l'Art

Le coeur du discours est politique. Le Président défend « une vision de souveraineté culturelle pleine et entière » : « Trop longtemps, d'autres ont écrit cette histoire à notre place. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut nous-mêmes écrire notre propre histoire de l'Art, avec nos mots, nos critères et nos institutions. »

Dans l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, la culture change de statut. Elle n'est plus, a-t-il affirmé, « seulement un supplément d'âme, mais une superstructure de souveraineté, au même titre que l'environnement, nos routes et notre énergie ». Elle forge l'identité et la cohésion sociale, mais elle « crée de la valeur et des revenus » et « offre des emplois à notre jeunesse ».

Un marché commun de l'art africain

Le Président a chiffré l'enjeu : l'Afrique capte moins de 1 % du marché mondial de l'art. « Ce chiffre n'est pas une fatalité. Il est la mesure de l'espace qui s'ouvre devant nous. » Il a annoncé son souhait de soutenir, avec l'Union africaine, un marché commun de l'art africain, dans le prolongement de la ZLECAF.

L'image est restée : « Une oeuvre créée à Kinshasa doit pouvoir être exposée à Dakar et acquise à Nairobi sans rencontrer plus d'obstacles qu'un sac de cacao ou un baril de pétrole. »

Les lauréats, « nouveaux visages de l'antifragilité ».