C'est en marge d'une cérémonie consacrée à la relève de l'enseignement supérieur africain que le Professeur Alioune Badara Kandji a reçu, ce mercredi 18 novembre 2026, une haute reconnaissance de ses pairs. Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été élevé au rang d'Officier de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES.

L'annonce est intervenue à Bangui, en République centrafricaine, où se tenait la cérémonie officielle de remise des attestations du 23e Concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES). Un rendez-vous majeur du monde universitaire francophone d'Afrique, qui a ainsi servi de cadre à cette distinction.

L'hommage lui a été rendu en marge de la cérémonie de remise des attestations du 23e Concours d'agrégation, organisée dans la capitale centrafricaine par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES).

Un moment fort du calendrier universitaire africain, où les nouveaux agrégés reçoivent la consécration de leur carrière. Cette année, le Recteur de l'UCAD a eu droit lui aussi à la sienne.

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À travers cette décoration, l'institution panafricaine reconnaît les services rendus par le Recteur à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique en Afrique. Elle met aussi en avant son engagement pour le développement de l'espace académique du continent et pour la coopération entre universités.