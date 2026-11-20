Pour permettre aux communautés de mieux s'adapter aux changements climatiques et à ses conséquences, il est suggéré la création d'un Fonds national de changement climatique. Ce mécanisme offrira un regard plus global sur les entrées, et une fenêtre sur les possibilités de financement.

ANTALYA - La question de l'accès des collectivités locales et des communautés aux financements climatiques a fait l'objet d'un panel, le samedi 14 novembre 2026, au stand Sénégal en marge de la 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (Cop31). Citant un rapport, Antoine Faye, consultant indépendant et négociateur de la délégation du Sénégal déplore que « seuls 10% du financement climat arrivent et profitent aux communautés.

Si l'on se base sur ce document qui a une connotation critique, mais bien vérifiée, on peut dire qu'on n'a pas encore réussi à impacter considérablement les communautés qui sont plus affectées par les changements climatiques », a-t-il estimé. Pour inverser cette tendance, le spécialiste préconise la mise en place d'un fonds national de changement climatique. « D'autres pays l'ont fait.

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Le Brésil a créé le Fonds Amazonie, le Bénin a son propre Fonds dédié aux changements climatiques. C'est pour avoir une vue d'ensemble sur les entrées et fenêtres disponibles de la finance climatique, et pouvoir faire en sorte que l'écoulement vers les collectivités soit fait le plus équitablement possible », a suggéré Antoine Faye. C'est aussi, selon lui, une façon de capter et de capitaliser toutes les ressources injectées dans le budget national, mais qu'on ne considère pas toujours comme faisant partie de la finance climatique. « Nous perdons même au change en tant que pays.

Parce qu'il va falloir, au nom de la transparence, rendre compte, surtout concernant la part inconditionnelle de notre Contribution déterminée sur le plan national (Cdn) », a-t-il justifié. Dans ce cadre, il y a une petite contribution et des engagements climatiques que les pays acceptent de réaliser s'ils reçoivent une aide internationale.

« Ce fonds est important parce qu'il nous permettra de comptabiliser tout ce qui rentre dans le budget et qui est normalement dédié à la lutte contre les changements climatiques. Il nous permettra aussi d'avoir un cadre pour voir comment nous pouvons arriver à financer les collectivités territoriales où vivent les communautés », a insisté Antoine Faye.

Le consultant indépendant et négociateur de la délégation espère toutefois que le Sénégal y arrivera bientôt dans la mesure où le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique est en train de travailler sur un cadre appelé la Finance durable.

Pour Abdoulaye Timbo, maire de la Ville de Pikine, interrogé en marge de cette rencontre, la question de l'accès des communautés aux fonds d'adaptation n'est jusqu'à présent pas sérieusement prise en charge. Même si la question climatique n'est pas seulement nationale, elle est aussi mondiale. « Je pense que tout le monde en est conscient aujourd'hui.

Nous en sommes à la 31e Cop, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu des actions concrètes qui prennent en charge cette préoccupation mondiale. Si l'on dit donc qu'il n'y a que 10% des fonds climat qui parviennent aux communautés, je suis tenté de dire que c'est exactement les ressentis que les uns et les autres ont par rapport à la situation », a-t-il conforté.

Cependant, l'édile de Pikine reconnaît que les Cop sont une belle occasion pour les collectivités territoriales de nouer des partenariats. « Je vous disais que j'ai souscrit à une assurance paramétrique.

C'est à la Cop 28 que j'ai eu ce partenaire qui est Global Shield against Climate Risks. Ce sont ces Anglais qui ont pris en charge 85% de la souscription que je devais faire pour pouvoir bénéficier éventuellement de cette prime d'assurance. Si je n'étais pas à la Cop, je n'aurais pas obtenu ce partenariat », a-t-il salué. Non sans préciser que c'est dans cette même logique qu'il participe à la Cop31.

Abdoulaye Timbo, maire de Pikine, « Nous avons souscrit à une assurance paramétrique contre les inondations »

La Ville de Pikine fait partie de ces collectivités qui utilisent le mieux le mécanisme du partenariat pour une meilleure résilience des communautés. « À la ville de Pikine, nous ne pouvons pas dire que nous ne profitons pas des fonds d'adaptation, des fonds verts, parce que nous avons obtenu une subvention de l'Union européenne depuis 2017 et nous en sommes à la quatrième phase », explique Abdoulaye Timbo qui travaille actuellement avec la coopération espagnole.

« Nous sommes en train de travailler aussi avec la région d'Emilia-Romagna, en Italie, qui, à travers l'Union européenne, a mis en place un projet et dans lequel la ville de Pikine a été cooptée », a-t-il soutenu. Au-delà de ces projets, il y a l'accompagnement des organisations humanitaires au plan international comme Bloomberg Philanthropy qui leur octroie des subventions. « Nous avons souscrit à une assurance paramétrique contre les inondations.

C'est d'ailleurs la première assurance du genre dans notre pays. Il n'y a jamais eu, encore au Sénégal, une collectivité, souscrite à cette assurance. Même au niveau de l'État, je ne pense pas qu'on ait une fois pensé à une assurance contre les inondations », s'est félicité Abdoulaye Timbo.

Sa ville a d'ailleurs commencé à récolter les fruits de cette assurance. « Nous allons donner cet argent à la communauté du département de Pikine pour les appuyer et les accompagner dans la lutte contre les inondations. Nous sommes en train de travailler comme une ville résiliente et allons certainement continuer à aller vers ces fonds verts, ces fonds d'adaptation », a dit Abdoulaye Timbo. Nd.