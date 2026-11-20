Deux avions Boeing 747 appartenant à la compagnie irakienne Iraqi Airways, immobilisés depuis 1991 à l'aéroport international de Tozeur-Nefta, sont officiellement mis en vente en Tunisie. Les deux appareils, dont un Boeing 747-200 et un ancien 747SP présidentiel, sont proposés au prix de départ de 900 000 dollars chacun.

Ces deux gros-porteurs avaient été transférés en Tunisie à la veille de la guerre du Golfe, en 1991, afin de les mettre à l'abri des bombardements. Ils n'ont toutefois jamais regagné leur pays d'origine, en raison de l'embargo international imposé à l'Irak, de différends financiers avec le Koweït et de frais de stationnement accumulés au fil des années.

Un accord entre Bagdad et Tunis avait permis de régler la question des frais de stationnement en 2020, mais les deux avions sont restés immobilisés sur le tarmac de l'aéroport de Tozeur-Nefta. Désormais inaptes au vol, ils sont proposés à la vente en l'état.

La mise à prix est fixée à 900 000 dollars par appareil. La procédure de vente est ouverte aux entreprises comme aux particuliers, avec une caution initiale correspondant à 20 % du prix proposé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les informations communiquées, la décision relative à cette opération doit être prise à l'ambassade d'Irak à Tunis, entre le 21 décembre 2026 et le 5 janvier 2027.

Après plus de trois décennies d'immobilisation dans le sud tunisien, ces deux avions emblématiques pourraient ainsi connaître une nouvelle destination, mettant un terme à une longue parenthèse de l'histoire aéronautique irakienne.