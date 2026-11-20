Le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis a autorisé, jeudi, la direction régionale des affaires criminelles de la police judiciaire de placer en détention Moez Hadj Mansour (bloggeur).

L'autorisation de placement en détention a été prononcée après l'audition, ce jeudi matin, de Moez Hadj Mansour, après avoir été convoqué conformément à la loi, afin d'examiner une plainte déposée, en mai dernier, par le chargé du contentieux de l'État à l'encontre du ministère de l'Intérieur, de ses cadres et de ses agents, a indiqué une source judiciaire à la TAP.

La plainte a été déposée à l'encontre de l'intéressé pour avoir attribué à un fonctionnaire public des actes illégaux liés à ses fonctions sans fournir de preuves à l'appui, pour avoir laissé croire à l'existence d'un délit et pour avoir traité des données personnelles sans le consentement de leur titulaire, précise la même source.

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L'objet de la plainte déposée par le chargé du contentieux de l'Etat à l'encontre du ministère de l'Intérieur concerne des publications diffusées par Hadj Mansour en septembre 2025, qui contenaient des accusations graves et non fondées, qualifiaient les services de sécurité officiels de l'État de « milices » et révélaient l'identité de dirigeants sécuritaires tenant des propos à carctère diffamatoire, ce qui pourrait mettre leur vie en danger.