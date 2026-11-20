La Tunisie bénéficiera d'un don allemand de 20 millions d'euros destiné à financer la réhabilitation et l'amélioration de l'efficacité énergétique de la station d'épuration « Chotrana 1 », située dans la banlieue de Tunis. L'accord de financement a été signé le 18 novembre 2026 au siège du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

D'un coût global de 355 millions de dinars, le projet porte sur la modernisation de cette infrastructure, considérée comme la plus grande station d'assainissement du pays. Celle-ci assure le traitement des eaux usées d'environ un million d'habitants du Grand Tunis.

Selon une publication de l'Office national de l'assainissement (ONAS) sur ses réseaux sociaux, les travaux prévus visent à améliorer les conditions d'exploitation de la station et à renforcer ses performances environnementales.

Le programme prévoit également le recours aux énergies renouvelables afin de réduire la consommation énergétique des installations et d'optimiser leur fonctionnement.

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Cette intervention devrait contribuer à limiter l'impact environnemental du traitement des eaux usées, à préserver les ressources naturelles et à protéger les écosystèmes locaux, avec des retombées directes sur la santé publique.

Ce financement s'inscrit dans le cadre des négociations intergouvernementales tuniso-allemandes sur la coopération au développement. Il vient appuyer les efforts engagés pour moderniser les infrastructures d'assainissement et garantir la pérennité de services essentiels, notamment dans les zones urbaines à forte densité démographique.