Le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) pilotera le projet « AQUASILKWOOD », récemment retenu dans le cadre du Programme national des consortiums de recherche (CDR) pour la période 2026-2029, qui vise à valoriser les eaux usées traitées pour la production de bois et de soie dans les régions semi-arides tunisiennes.

D'après une publication du CERTE sur ses réseaux sociaux, ce projet repose sur une approche intégrée de traitement et de réutilisation des eaux usées traitées, dans le but de développer des solutions innovantes répondant aux enjeux de la sécurité hydrique et du développement durable dans les zones semi-arides.

Piloté par le Laboratoire de traitement et de valorisation des rejets hydriques (LTVRH) du CERTE, le projet mobilise cinq laboratoires de recherche nationaux et associe notamment l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT), la Faculté des sciences de Tunis (FST) et l'Institut national agronomique de Tunisie (INAT).

Le consortium comprend également des partenaires du secteur économique, dont le Centre technique de l'industrie du bois et de l'ameublement (CETIBA) et le Centre technique du textile (CETTEX), ainsi que des acteurs économiques locaux.

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Ce partenariat vise à favoriser le transfert des résultats de la recherche vers le secteur productif et à renforcer l'impact socio-économique du projet.

Soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le projet AQUASILKWOOD se donne pour finalité de promouvoir des solutions fondées sur les principes de l'économie circulaire, en faisant de la réutilisation des eaux usées traitées un levier de valorisation des ressources et de développement économique dans les régions semi-arides.