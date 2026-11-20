Al Tihar commet une faute sur Hadj Mahmoud : pas de penalty pour l'équipe nationale !



Entre l'aller et le retour, Faquir et Abdul Raphiou Ligali ont sifflé à sens unique en faveur de la Libye.

Les matches se gagnent sur le terrain et au prix des efforts des joueurs, tout en admettant une marge d'erreur raisonnable des arbitres. Mais ce qu'on a vu en l'espace de cinq jours face à la Libye est quelque chose de troublant et si injuste. Nous n'aimons pas trop parler des arbitres, mais là, les limites ont été dépassées. Ce ne sont plus des erreurs d'appréciation, mais bel et bien un arbitrage scandaleux et à sens unique pour la Libye.

Chaâbani et ses joueurs ont été si faibles et loin de la forme, personne ne le conteste, mais les erreurs arbitrales qu'on a vues ont conditionné les deux résultats. Un penalty clair et sans bavure pour Chaouat à Sfax avec un ballon qui touche une main tendue de Youssef, ensuite un but régulier annulé sur hors jeu inexistant à 1-0, puis une faute d'un joueur libyen sur le contre du deuxième but, tout ça a été commis par l'arbitre marocain Faquir à Sfax.

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Sans VAR (une énorme bévue d'une CAF qui nous a toujours habitués à ses petits calculs), l'homme en noir était donc le seul habilité à trancher. Au retour, Abdul Raphiou Ligali n'a pas fait mieux avec ce penalty caricatural inventé pour permettre à la Libye d'égaliser. Quelque chose de louche qui se confirme en seconde mi-temps : un penalty indiscutable après un fauchage clair et net du gardien libyen sur Hadj Mahmoud, et l'arbitre ne bronche pas.

Deux matches où les erreurs arbitrales ont lésé une seule équipe, ce ne sont donc plus des erreurs, mais un arbitrage orienté pour aider une Libye dont les dirigeants commencent à bien jouer le jeu des coulisses à la CAF. En clubs ou en sélections, les compétitions deviennent de moins en moins crédibles.

Bien sûr, cela ne justifie pas tout, surtout pour l'équipe nationale, amoindrie et déboussolée, mais lésée pour ceux qui comprennent le football. C'est, en grande partie, le résultat du faible poids des membres fédéraux actuels qu'on ne redoute plus. C'est la vérité.