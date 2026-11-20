Talon d'Achille qui fait trembler tout l'édifice, la charnière a récemment affiché des largesses inquiétantes qui coûtent cher au collectif. Face à l'EST, elle devra offrir davantage de garanties, car toute fébrilité dans la relance et autre approximation au marquage seront payées au comptant.

Alors que le derby tant attendu se profile, la fièvre monte d'un cran côté clubiste. Premier point sur la préparation des Clubistes à quelques jours de cette confrontation décisive. Lundi dernier, pour meubler la période de préparation et garder le rythme de la compétition, le Club Africain a disputé une rencontre amicale au Parc Mounir Kebaïli face au Club Olympique des Transports.

Le onze à Maher Kanzari s'est largement imposé sur le score fleuve de (11-0) avec un triplé d'Oussama Bouguerra, deux doublés à l'actif de Bilel Ait Malek et Taddeus Nkeng, et quatre autres buts signés Haykel Chikhaoui, Houssem Romdhane, Sadok Mahmoud et Aymen Harzi. Cependant, si le COT a affiché un niveau bien inférieur, ce galop d'entraînement a permis au technicien clubiste de donner du temps de jeu à quelques joueurs absents de la scène depuis quelque temps ( Bouguerra, Romdhane, Ait Malek, Chikhaoui, Sadok Mahmoud et Harzi), et, en passant, de peaufiner les automatismes offensifs et faire le plein de confiance avant d'aborder la pression du choc de dimanche face à l'Espérance. Quid de l'état des troupes à présent ?

Une nouvelle réjouissante est tombée pour l'encadrement technique. Après quelques craintes suite à des examens médicaux, les derniers contrôles subis par le Gambien Saidou Khan ont révélé une simple contusion sans gravité. De prime abord, le milieu clubiste sera bel et bien opérationnel pour tenir sa place dimanche prochain. Quasiment tout le monde est sur le pont, excepté l'axial Mamadou Diatta.

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Et à l'entraînement, la concentration est maximale avec Maher Kanzari qui s'affaire à peaufiner minutieusement son plan de jeu. En clair, le coach insiste particulièrement sur l'aspect tactique, la rigueur défensive et l'efficacité dans les duels, des ingrédients indispensables pour remporter ce type de confrontation directe où les détails font la différence. L'objectif est donc clair pour les Clubistes, aborder ce choc avec autorité face à un adversaire armé pour en faire autant.

Une charnière en quête de repères

Les zones de vulnérabilité ? Parlons-en à présent. L'on rappelle ainsi que les errements défensifs inquiètent quelque peu.C'est le principal chantier du coach, celui qui donne des sueurs froides. Le CA, et c'est un secret de Polichinelle, dispose d'une charnière amoindrie et en quête de repères. Forcément, c'est l'équation la plus complexe à résoudre pour Maher Kanzari avec un axe touché de plein fouet par les blessures et le manque de vécu commun.

Ainsi, avec l'absence du Sénégalais Diatta (un forfait qui prive le staff d'une solution athlétique dans la rotation), l'inexpérience de la relève, à l'image du jeune Ammar Abdelhak qui manque cruellement d'arguments au plus haut niveau, les signes de fébrilité montrés par Yassine Bouabid, le coach devra forcément se creuser les méninges pour composer sa charnière.

A première vue, sans redoubler d'ingéniosité pour trouver la solution ou multiplier les ajustements tactiques, Kanzari va probablement s'appuyer sur l'association entre Yassine Bouabid et le Malien Ismaïla Simpara, en espérant que cet axe bloquera tous les accès, et ce, même si cette charnière manque d'une véritable référence d'expérience internationale pour verrouiller un match de cette intensité.