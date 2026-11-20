Pour ces derniers jours, Jaou réserve encore quelques escales entre scène, musique et arts visuels, avec des propositions qui donnent à cette fin de biennale des allures de nouvelle traversée.

La 8e édition de la Biennale Jaou Tunis entre dans sa dernière semaine, mais n'a pas encore livré tous ses rendez-vous. Jusqu'au 22 novembre, spectacles, performances, concerts et expositions continuent de dessiner un parcours artistique à travers plusieurs espaces de la capitale, invitant le public à prolonger l'expérience de la création contemporaine.

Pour ces derniers jours, Jaou réserve encore quelques escales entre scène, musique et arts visuels, avec des propositions qui donnent à cette fin de biennale des allures de nouvelle traversée. Le vendredi 20 novembre, à 19h30, la Salle des Jeunes Créateurs de la Cité de la culture Chedly Klibi accueillera « LABES », une performance chorégraphique de Selim Ben Safia réunissant cinq interprètes, avec une scénographie signée Nadia Kaâbi-Linke. Une proposition qui place le corps et le mouvement au coeur de l'expérience scénique.

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Le dimanche 22 novembre, le B7L9 Art Centre accueillera Hyperculte, le duo suisse formé par Simone Aubert et Vincent Bertholet, pour un concert live qui viendra donner une résonance musicale à ce dernier week-end de Jaou. Côté arts visuels, les derniers jours de la biennale offrent une ultime occasion de découvrir «Becoming the Ocean », l'exposition de la Biennale de l'Image en Mouvement (BIM'26), présentée à la Caserne El Attarine.

Coproduite par la Fondation Kamel Lazaar et le Centre d'Art Contemporain de Genève (CAC Genève), sous le commissariat de Lina Lazaar et Andrea Bellini, elle réunit seize oeuvres et reste accessible jusqu'au 22 novembre, date de clôture de Jaou.

Au B7L9 Art Centre, à Bhar Lazreg, « Undertow / Contre-Courant », l'exposition du Festival Art Explora poursuit également son parcours. Elle restera ouverte jusqu'au 31 décembre 2026, offrant aux visiteurs la possibilité de prolonger leur découverte au-delà du calendrier de la biennale.

Pour accompagner le public dans cette exploration, des visites guidées des deux expositions sont prévues le samedi après-midi et le dimanche matin. L'occasion de prendre le temps de parcourir les oeuvres, d'en saisir les démarches artistiques et d'approfondir la rencontre avec les univers proposés.

Si le 22 novembre marque la fin de Jaou Tunis 2026, toutes les portes ne se refermeront pas pour autant. Certaines oeuvres continueront d'habiter les lieux, de susciter des regards, des interrogations et des rencontres. Une manière de prolonger la biennale au-delà de son calendrier, de laisser la création poursuivre son dialogue avec la ville et de faire de ces dernières escales non pas un point final, mais une invitation à poursuivre le chemin.