LA Tunisie nouvelle ne cesse de prouver qu'elle est, plus que jamais, déterminée à diversifier la coopération socioéconomique avec les différents pays appartenant aux divers continents, allant de ceux du voisinage aux autres partenaires internationaux, afin de réunir tous les atouts nécessaires en faveur du développement durable et global.

Cette orientation, prônée par le Chef de l'Etat, vient d'être confirmée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger lors de sa récente intervention devant les députés à l'occasion des débats budgétaires, en assurant que tout sera mis en oeuvre, dans ce cadre, pour financer les projets prioritaires, attirer les investissements et ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises tunisiennes.

En effet, dans le souci d'élargir les débouchés commerciaux et d'attirer de nouveaux investissements financiers, l'accent est de plus en plus mis sur le renforcement de la diplomatie économique en s'ouvrant davantage à de nouveaux marchés en Asie et en Europe du Nord, tout en consolidant les partenariats traditionnels et historiques, dont les pays de l'Union européenne, sans oublier le développement des échanges avec les pays arabes, africains et américains du Nord et du Sud.

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De plus, outre la coopération au niveau bilatéral, il est utile d'activer les mécanismes de financement dans le cadre multilatéral, dont notamment celui de l'ONU, avec qui les accords ont permis de mobiliser 661 millions de dollars, et bien d'autres groupements politiques et économiques, d'où l'annonce de nouveaux accords avec bon nombre de partenaires, plus précisément l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Koweït, les Emirats arabes unis, le Japon et la Chine.

Par ailleurs, rappelons que la Tunisie est en train de réussir des partenariats positifs dans les divers secteurs, en l'occurrence le tourisme avec l'Egypte, conformément aux conclusions et aux recommandations de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne.

Il en est de même en matière de santé avec la Chine et le Royaume d'Arabie saoudite alors que dans le domaine des énergies et de l'enseignement, des programmes de coopération ont été mis au point, notamment avec l'Italie et les Etats-Unis.

En résumé, tout plaide pour un partenariat profitable à notre pays lors de l'étape à venir dans la majorité des secteurs pour peu qu'on optimise au mieux les potentialités de notre diplomatie en vue de réaliser les objectifs nationaux.