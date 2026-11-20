Blessé, l'avant-centre « sang et or » s'est entraîné jusque-là en solitaire. Sa participation au derby est encore incertaine, mais pas impossible.

« C'est du 50/50 ». C'est la réponse obtenue quand on a interrogé une source bien informée sur les chances de participation de Hazem Mastouri au derby. L'avant-centre « sang et or », contraint de quitter le stage de l'équipe nationale pour blessure, s'est entraîné jusque-là en solitaire. Cette blessure musculaire a été contractée lors du dernier match de championnat disputé contre l'USM la veille de l'entame du rassemblement de l'équipe nationale.

Arrivé tout juste après le match au camp de base de l'équipe, le diagnostic médical est tombé et le joueur a dû plier bagage aussitôt.

Quand on sait que ce genre de blessure nécessite deux semaines de soins avant de se remettre sur pied, Hazem Mastouri pourrait être prêt pour le derby, in extremis.

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Danho et Jabri en ballottage

En attendant de statuer sur l'état de santé de Mastouri, le staff technique « sang et or » dispose de deux solutions de rechange : Florian Danho et Achref Jabri. Les deux avant-centres sont en ballottage même si Danho a plus de chances de débuter la rencontre.

Ceci dit, il n'est pas exclu de voir Hazem Mastouri entrer en cours de jeu même s'il est opérationnel pour le derby.

Le retour de blessure est souvent contraignant dans la mesure où le joueur ne peut évoluer à 100% de ses moyens.

Cela dit, les deux remplaçants de Mastouri ont un point faible commun : le manque de percussion dans les 20 derniers mètres, à la différence que Florian Danho pèse par sa puissance physique sur les défenses adverses. Achref Jabri, quant à lui, a tendance à bouger à droite et à gauche pour créer des brèches, mais le finish lui fait souvent défaut. Un manque d'efficacité qu'il n'arrive pas à surmonter depuis deux ans.

Ben Ali opérationnel

Victime d'une élongation début octobre, Mohamed Ben Ali est complètement rétabli et est fin prêt pour disputer le derby. Une solution supplémentaire en défense aussi bien sur le flanc droit que dans l'axe central.

Pablo Franco impose le huis clos

A partir d'aujourd'hui, les entraînements au Parc B se déroulent à huis clos. Pablo Franco, qui disputera ce dimanche son premier derby tunisois, a l'habitude de ce genre de rendez-vous importants qu'il doit gagner. Pour ce faire, la concentration est de mise pendant les trois derniers jours de préparation.