Les nouveaux responsables ont tenu leur promesse : payer un salaire dans l'immédiat...

Il était temps ! Les Cabistes, qui ont boudé les entraînements cinq jours durant, ont repris, lundi dernier, le chemin du stade 15-Octobre, décidés à rattraper le temps perdu. Ils le sont d'autant plus qu'ils sont encouragés par le prochain paiement d'une tranche supplémentaire de salaire. Il s'agit d'une nouvelle promesse, et tout le monde l'a compris.

Et c'est Mohamed Jaziri, membre du comité directeur, qui résume la situation actuelle en affirmant dans les médias : « Tout est rentré dans l'ordre. Les joueurs ont été compréhensifs et sont retournés au terrain pour préparer le match de samedi prochain contre le ST.

Nous espérons honorer tous les arriérés de salaires dans les prochains jours ou, au plus tard, dans les semaines à venir. Tout le monde, à Bizerte, sait qu'on a mis à la disposition de notre cher public une cagnotte de soutien pour venir en aide au club. Cette campagne connaîtra une première étape ponctuée par un téléthon en fin de semaine ».

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Objectif : récolter 100.000 dinars

Toutefois, jusqu'à quand les responsables successifs bizertins vont-ils se tourner vers les supporters « jaune et noir » pour sauver le CAB d'une situation inextricable? On ne peut gérer un club en sollicitant en permanence son public.

Cet énième recours a rapporté jusqu'à mardi dernier près de 30.000 dinars, toujours selon Mohamed Jaziri. « L'objectif de cette opération est d'atteindre 100.000 dinars en fin de semaine », ajoute-t-il.

Certes, cette somme peut résoudre les problèmes urgents, mais elle reste insuffisante par rapport à la dette globale que devra honorer le CAB.

Le même responsable nous apprend également que le CAB est en contact avec une cinquantaine de sociétés et d'hommes d'affaires de la région, espérant obtenir d'eux des promesses d'aides financières. C'est loin d'être acquis, mais l'optimisme reste toujours de mise.