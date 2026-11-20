L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, Hossam Hassan, serait pressenti pour prendre les rênes de la sélection algérienne, en remplacement de Brahim Hemdani, selon des informations relayées mercredi 18 novembre par plusieurs médias sportifs.

D'après le site marocain Elbotola, qui reprend des informations du média égyptien Cairo 24, la Fédération algérienne de football (FAF) envisagerait de mettre fin aux fonctions de Brahim Hemdani après la lourde défaite des Verts face au Togo (3-0), lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Selon la même source, la fédération pourrait convoquer une réunion avec le staff technique à son retour du Togo afin d'évaluer les résultats et les performances de l'équipe nationale. Les critiques suscitées par le rendement des Fennecs auraient notamment renforcé les interrogations autour de l'avenir de l'encadrement technique.

Hossam Hassan, qui aurait manifesté son intérêt pour prendre en charge la sélection algérienne, figurerait parmi les profils envisagés. En cas d'accord, sa prise de fonctions pourrait intervenir lors du prochain rassemblement de mars 2027, en prévision des rencontres face à la Zambie et au Burundi, toujours selon les informations rapportées par Cairo 24.

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Cette piste reste toutefois à prendre avec précaution. Le 16 novembre, un responsable proche de la FAF avait catégoriquement démenti, auprès du quotidien algérien Echourouk, tout contact avec le technicien égyptien.

La même source avait affirmé que l'hypothèse de son recrutement n'avait jamais été envisagée par l'instance fédérale, qui maintenait alors sa confiance dans le staff conduit par Brahim Hemdani et son adjoint Antar Yahia.

Pour rappel, Hossam Hassan a quitté son poste de sélectionneur de l'Égypte le 7 novembre dernier. Il a été remplacé par Ali Maher à la tête des Pharaons.

Aucune annonce officielle de la Fédération Algérienne de Football n'est venue, à ce stade, confirmer un éventuel recrutement du technicien égyptien.