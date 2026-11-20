Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye est arrivé au Cap Manuel, à l'ancien Palais de justice pour présider la cérémonie d'ouverture de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) en présence de plusieurs membres du gouvernement et des délégations étrangères, a constaté l'APS.

Arrivé vers 17heures le président Faye a été accueilli par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, de la ministre en charge de la Culture, des Industries créatives et Patrimoine, Mame Coumba Diop, du président du comité d'orientation, Abdoulaye Diop entre autres personnalités.

Les ministres de la Culture du Bénin, de la Guinée Bissau, du Cap Vert et du Mali ont pris part à cette cérémonie d'ouverture.

Le chef de l'Etat a visité l'exposition international avant de rejoindre le chapiteau dressé à l'entrée du palais pour le début de la cérémonie.

Le lead vocal du Super Diamano, Oumar Pène qui a presté, a souhaité, une paix durable au Sénégal.