Dakar, 19 nov (APS) - Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) prépare deux nouveaux fonds d'investissement d'un montant cumulé de 531 milliards de francs CFA, destinés aux secteurs des énergies renouvelables et de l'immobilier, a annoncé jeudi son directeur général, Babacar Gning.

"Le FONSIS prépare actuellement deux autres fonds, dont un fonds de 200 millions d'euros pour les énergies renouvelables et un autre dédié à l'immobilier ou au financement par la location-vente, qui devrait atteindre 400 milliards de francs CFA", a-t-il déclaré en marge d'une rencontre de l'Association africaine du capital-investissement et du capital-risque (AVCA), organisée en partenariat avec le FONSIS.

Le directeur général a également mis en avant les quatre fonds d'investissement déjà mis en place par le FONSIS, basés et enregistrés au Sénégal, avec une taille cumulée de 85 milliards de francs CFA.

"Nous avons mis en place quatre fonds d'investissement basés au Sénégal, enregistrés au Sénégal et qui financent des petites entreprises sénégalaises", a-t-il souligné.

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Selon Babacar Gning, ces initiatives illustrent l'expérience que le Sénégal peut partager avec les autres pays africains en matière de structuration de mécanismes de financement en capital.

"Cela montre qu'en Afrique, il se pose des initiatives intéressantes à partager en matière de mise en place de fonds d'investissement pour des entreprises africaines", a-t-il fait valoir.

Il a également insisté sur l'importance du partenariat avec l'AVCA pour rapprocher les professionnels de l'investissement et les entreprises, en vue de faciliter l'identification d'opportunités de financement et de partenariat.

"Le FONSIS va travailler avec l'Association africaine du capital-investissement et du capital-risque pour proposer des réformes aux pays africains, notamment sur le plan fiscal et réglementaire, afin de permettre à l'Afrique de l'Ouest francophone de capter davantage d'investissements", a-t-il signalé.