Les armateurs des baleinières en bois ont manifesté jeudi 19 novembre à Kinshasa pour protester contre la décision du ministère des Transports, Jean-Pierre Bemba, interdisant la navigation de ces embarcations sur le fleuve Congo. Ils redoutent des conséquences économiques et sociales pour les milliers de personnes qui dépendent de cette activité.

Dans un mémorandum adressé à la Première ministre, les manifestants demandent la suspension et le réexamen de l'arrêté ministériel signé le 10 novembre. Ils estiment que cette mesure pourrait entraîner des pertes d'emplois et perturber l'approvisionnement des populations riveraines.

Tout en reconnaissant la nécessité de renforcer la sécurité de la navigation fluviale, les armateurs contestent une interdiction qu'ils jugent trop générale.

« Nous ne sommes pas opposés aux mesures visant à renforcer la sécurité de la navigation sur le fleuve Congo. Cependant, nous estimons qu'il ne faudrait pas interdire indistinctement toutes les baleinières en bois », explique Makala Roger, armateur.

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Il plaide pour une inspection technique de chaque embarcation et une mise aux normes progressive, plutôt qu'une interdiction généralisée. Selon lui, l'application de cette mesure risque de fragiliser les familles qui vivent directement ou indirectement du transport fluvial.

Une commission mixte proposée

Les armateurs demandent également la mise en place d'une commission mixte chargée d'évaluer l'état technique des embarcations. Ils souhaitent que le Gouvernement prévoie des mesures d'accompagnement pour permettre leur modernisation.

Ils affirment être disposés à collaborer avec les autorités afin d'améliorer la sécurité sur le fleuve Congo, mais attendent une réponse à leur demande de suspension de l'arrêté ministériel.