Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réaffirmé sa volonté de moderniser l'administration publique congolaise, en mettant l'accent sur les conditions de travail des agents et la qualité des services rendus aux citoyens. Il s'est exprimé jeudi 19 novembre à Kinshasa, à l'ouverture de la deuxième édition des Conférences annuelles du service public (CASP), organisée du 19 au 20 novembre.

Placée sous le thème « Investir dans le capital humain pour des services publics innovants, performants et éthiques », cette rencontre met l'accent sur le rôle des ressources humaines dans la transformation de l'administration.

Pour le chef de l'État, la modernisation ne peut se limiter à l'introduction des outils numériques. Elle doit également prendre en compte la dignité, la sécurité et la santé des agents publics, ainsi que les conditions dans lesquelles ils accomplissent leurs missions.

« On ne saurait exiger un service de qualité sans veiller à la dignité, à la sécurité et à la santé de celles et ceux qui en ont la charge », a déclaré Félix Tshisekedi.

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Des recommandations à concrétiser

Le président de la République a également appelé à tirer les enseignements de la première édition des CASP. Il estime que cette deuxième rencontre doit permettre d'évaluer les progrès réalisés, de relever les obstacles qui persistent et de donner une suite concrète aux recommandations déjà formulées.

Il a rappelé que l'amélioration de la qualité des services publics figure parmi les priorités de son second quinquennat. Selon lui, la capacité de l'administration à accueillir les usagers avec dignité, à traiter leurs demandes avec célérité et à garantir l'exercice de leurs droits contribue à renforcer la confiance dans les institutions.

En marge de la cérémonie d'ouverture, la plateforme numérique « e-Service », destinée à simplifier les démarches administratives, a été présentée. Des Prix du Service public ont également été remis à des administrations distinguées pour leurs performances.