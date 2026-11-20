Environ 1 600 femmes issues des communautés minières des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba ont bénéficié, mercredi 18 novembre, de formations professionnelles destinées à renforcer leur autonomie financière. Portée par le Consortium Réseau des Pasteurs de la Francophonie (REPAF) et Femmes Entrepreneures dans les Mines (FEMIAC), cette initiative vise notamment à permettre aux mères des enfants retirés des sites miniers artisanaux de développer des activités génératrices de revenus et de prendre en charge la scolarisation de leurs enfants.

Ces formations, lancées fin février 2025, s'inscrivent dans le cadre du Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-Cobalt).

Il vise notamment à retirer les enfants des mines de cobalt, à assurer leur prise en charge scolaire, sanitaire et psychologique, ainsi qu'à accompagner la reconversion économique de leurs parents et des jeunes.

La plateforme, qui regroupe 17 organisations, propose aux bénéficiaires des formations dans plusieurs domaines : fabrication du savon, transformation de la tomate, préparation du lait de soja, production de jus et de confitures, ainsi que l'élevage.

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Virginie Ndomba, superviseure de la plateforme, explique que cet accompagnement vise à aider ces femmes à développer des activités économiques pour subvenir aux besoins de leurs familles.

« Ce que nous faisons avec elles, c'est leur apprendre des petits métiers susceptibles de leur permettre de générer des revenus, afin de prendre le relais et de subvenir aux besoins de leurs enfants, notamment en prenant en charge leurs frais scolaires », précise-t-elle.

Des formations dans 17 sites

Selon Serge Ngolo, chargé du suivi et de l'évaluation de la plateforme, les activités couvrent 17 sites répartis dans 13 filières. Des formations ont déjà été organisées dans sept sites, grâce notamment à un financement de 82 000 dollars américains obtenu auprès du projet.

Initialement fixé à 2 900 femmes, le nombre de bénéficiaires ciblées a été ramené à environ 1 600 après les opérations de sensibilisation et d'identification sur le terrain. Selon les responsables de la plateforme, certaines femmes sont décédées tandis que d'autres n'ont pas été retrouvées.

Les formations ont notamment été organisées à Mumbashi, Washi, Lubumbashi, Likasi, Kisuka Zea, Milele et Midindi. À Mumbashi, les bénéficiaires ont été formées à l'élevage des poulets de chair et des cailles. À Washi et Kisuka Zea, 125 femmes ont également bénéficié de formations en élevage.

À Milele et Midindi, les apprentissages ont notamment porté sur la transformation de la tomate en purée et la fabrication du savon.

Le programme s'étend également à d'autres localités, notamment Buangamukanwa, un village situé entre Kasomeno et Kasenga. Les femmes formées dans cette localité se sont constituées en groupe et ont mis en place une structure dirigée par une présidente et une vice-présidente. Parmi elles, Maman Marthe s'est initiée à la fabrication du savon.

À Kaluwe, sur le site de Sase, les formations ont notamment porté sur la préparation du lait de soja, avec la participation de Maman Léonie.

À travers ces différentes initiatives, le Consortium REPAF et FEMIAC entendent favoriser l'autonomisation économique des femmes des communautés minières, en leur donnant les moyens de développer des sources de revenus et d'assurer progressivement la prise en charge de leurs enfants.

Le PABEA-Cobalt bénéficie de l'accompagnement du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS) et d'un appui financier de la Banque africaine de développement (BAD).

Il prévoit également la formation et l'installation des parents et des jeunes dans l'agrobusiness, notamment les activités économiques liées à l'agriculture, à l'élevage, à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits. au sein de coopératives agricoles structurées.