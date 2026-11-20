Le navire-hôpital Africa Mercy, de l'ONG Mercy Ships, accostera au port de Lomé en mars 2027 pour une mission de plusieurs mois.

Mercy Ships n'était pas revenue au Togo depuis quinze ans. Le ministère de la Santé et l'organisation caritative ont fait l'annonce, à l'invitation du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Le navire proposera des soins et des opérations chirurgicales gratuits : ablation de tumeurs, réparation des fentes labiales et palatines, chirurgie orthopédique pédiatrique et chirurgie plastique reconstructrice. Une grande partie de la population togolaise n'a pas accès à une chirurgie sûre et rapide, et beaucoup de malades souffrent d'affections pourtant curables.

Le Togo occupe une place à part dans l'histoire de Mercy Ships. En 1990, son premier navire, l'Anastasis, a accosté à Lomé pour la toute première mission de l'ONG en Afrique. Ce sera la sixième mission au Togo, et la troisième de l'Africa Mercy.

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Depuis 1990, Mercy Ships y a réalisé plus de 16 000 opérations chirurgicales et 38 000 actes dentaires, et formé plus de 5 800 professionnels de santé.

Mercy Ships prévoit d'investir environ 4 millions de dollars au Togo dans les prochaines années, son plus important investissement avant l'arrivée d'un navire. La somme servira à rénover et équiper un nouveau bâtiment pour l'école dentaire de l'Université de Lomé, et à construire une faculté de médecine avec un centre de simulation.

L'ONG financera aussi la formation de 13 étudiants togolais en génie biomédical au Maroc, et celle d'un groupe d'étudiants en chirurgie dentaire à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en Guinée.

« Nous pouvons construire des infrastructures, installer des équipements médicaux de pointe et élaborer une politique de gouvernance. Mais le vrai défi, ce sont les ressources humaines », a souligné le professeur Tchin Darré, ministre délégué chargé de la Santé publique et de la Couverture santé universelle. Il salue un partenaire qui, au-delà des soins gratuits, « investit dans le développement humain ».

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