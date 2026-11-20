Le ministère des Technologies de la communication s'oriente vers la création d'une structure financière dans le cadre du projet de Banque postale en Tunisie. Cette nouvelle entité proposera des services financiers et bancaires à des conditions facilitées au profit de certaines catégories sociales.

Le ministre des Technologies de la communication, Sofien Hemissi, a annoncé cette orientation jeudi 19 novembre 2026, lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée au budget de son département pour 2027.

Banque postale : un nouveau modèle financier à vocation sociale

Le ministère privilégie la création d'une structure financière spécifique plutôt que la transformation directe de La Poste tunisienne en établissement bancaire régi par la loi de 2016 relative aux banques et aux établissements financiers.

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Selon Sofien Hemissi, cette option nécessite la mise en place d'un cadre juridique adapté et d'un modèle économique pérenne, permettant à la future structure d'assurer sa mission sociale tout en préservant ses équilibres financiers.

La Poste tunisienne prévoit le recrutement de 690 agents

Sur le volet des ressources humaines, La Poste tunisienne prévoit de recruter environ 690 agents en deux phases.

La première concerne un concours portant sur 290 postes, dont les épreuves sont déjà achevées. Les résultats définitifs devraient être annoncés dans les prochains jours, après la vérification de certaines données auprès d'autres organismes publics.

Un nouveau concours portant sur environ 400 postes sera lancé en décembre 2026. Le ministère accélère actuellement les procédures administratives afin d'éviter les retards enregistrés lors du précédent concours.

Plus de 500 000 cartes électroniques distribuées gratuitement

Pour réduire l'engorgement des bureaux de poste et améliorer la qualité des services, plusieurs mesures ont été engagées, notamment :

- L'amélioration de l'organisation du travail aux heures de pointe ;

La généralisation et le remplacement des distributeurs automatiques de billets ;

- Le développement du paiement électronique des factures et des services à distance.

Le ministre a également annoncé la distribution gratuite et sans commissions de plus de 500 000 cartes électroniques au profit de certaines catégories sociales.

Environ 65 % des bénéficiaires peuvent désormais retirer leurs pensions à l'aide de ces cartes.

De nouveaux bureaux de poste dans les régions

L'extension du réseau postal s'inscrira dans le cadre du plan de développement 2026-2030, en tenant compte des propositions formulées par les conseils locaux et régionaux.

La priorité sera accordée aux zones dépourvues de services postaux, afin d'améliorer l'accessibilité des prestations et de réduire les disparités territoriales.

Le ministre a toutefois évoqué plusieurs obstacles susceptibles de retarder l'ouverture de nouveaux bureaux, notamment les difficultés foncières, les procédures de location, les marchés publics, les autorisations administratives et les problèmes financiers de certains entrepreneurs.

Vers une révision du statut des agents de La Poste

Sofien Hemissi a enfin annoncé que la commission chargée de la révision du statut des agents de La Poste tunisienne, inchangé depuis plus de 25 ans, a achevé ses travaux.

Le ministère doit désormais finaliser les procédures nécessaires à l'aboutissement de cette réforme.