Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a annoncé une réforme structurelle du football tunisien, axée sur la formation des jeunes talents, la modernisation des infrastructures et le renforcement de la compétitivité des sélections nationales.

Intervenant devant les membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de l'examen du budget de son département pour 2027, le ministre a réaffirmé que la jeunesse constitue une priorité des politiques publiques.

Football tunisien : une stratégie de réforme à long terme

Selon Sadok Mourali, la situation actuelle du football tunisien résulte de plus de vingt années de défaillances relevées par des experts nationaux et internationaux. Le ministre a plaidé pour une réforme de fond permettant de remédier durablement aux difficultés du secteur, plutôt que de recourir à des solutions conjoncturelles.

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Parmi les principales mesures annoncées figurent la nomination d'un directeur national, la relance du centre de formation des jeunes de Borj Cédria et le lancement de sept centres régionaux de formation de l'élite. Ces structures auront pour mission d'élargir la base des pratiquants, de détecter les jeunes talents et d'assurer leur encadrement selon des méthodes scientifiques.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d'un suivi régulier et d'une évaluation continue pour permettre aux sélections nationales de retrouver leur compétitivité.

Fédération tunisienne de football : un suivi administratif et financier

Concernant la Fédération tunisienne de football (FTF), Sadok Mourali a rappelé que les clubs affiliés ont validé la composition du bureau fédéral élu, conformément à la réglementation en vigueur.

Il a assuré que son département suit la situation administrative et financière de la fédération et interviendra conformément à la loi en cas de manquement avéré, afin de garantir la transparence et la bonne gestion des fonds publics.

Sports individuels : 1 429 médailles internationales en 2026

Les sports individuels continuent de se distinguer sur la scène internationale, contrairement aux disciplines collectives, dont le football, qui enregistrent un recul.

Au 11 novembre 2026, les sportifs tunisiens avaient remporté 1 429 médailles internationales, réparties comme suit :

421 médailles d'or ;

531 médailles d'argent ;

477 médailles de bronze.

Les sports individuels bénéficient de 67,18 % des crédits alloués aux fédérations sportives, contre 26,85 % pour les sports collectifs.

Le handisport bénéficiera, quant à lui, d'une enveloppe de 1,8 million de dinars pour la préparation paralympique, avec l'introduction de nouvelles disciplines en complément de l'athlétisme et de la boccia.

Budget 2027 : une hausse de 25 % des crédits consacrés au sport d'élite

À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, le budget des interventions en faveur du sport d'élite atteindra 70,598 millions de dinars en 2027, contre 56,340 millions en 2026, soit une augmentation d'environ 25 %.

Stade d'El Menzah, Sousse et Monastir : de grands chantiers annoncés

Le ministère prévoit également plusieurs projets de modernisation des infrastructures sportives, notamment la reconstruction du stade olympique d'El Menzah et la réhabilitation des stades de Sousse et de Monastir.

Les contrats d'objectifs avec les associations sportives seront rétablis, tandis que l'attribution de crédits fixes aux petites associations est actuellement à l'étude.

Jeunesse : intelligence artificielle, robotique et nouvelles infrastructures

Sur le volet jeunesse, Sadok Mourali a rappelé que la stratégie nationale à l'horizon 2035 constitue le cadre de référence des politiques engagées.

Un programme national de formation de jeunes leaders scolaires à la lutte contre la drogue est mis en oeuvre depuis le 24 octobre 2026, en collaboration avec plusieurs départements ministériels. Quelque 160 initiatives portées par des jeunes ont également bénéficié de financements en 2026.

Pour 2027, le ministère prévoit de renforcer les clubs de robotique et d'intelligence artificielle dans les maisons de jeunes, de poursuivre la construction de huit nouvelles structures, de lancer les études pour dix autres et de rénover 46 établissements.