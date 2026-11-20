La Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention (STAM) relevant du ministère du Transport, a franchi, mercredi 18 novembre, une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures portuaires du pays. Elle a réceptionné au port de Radès deux grues mobiles sur pneus (Mobile Harbour Cranes) fabriquées par le groupe Konecranes. Une troisième unité, destinée au port de Sfax, doit être livrée le 21 novembre.

Représentant un investissement d'environ 47 millions de dinars, cette acquisition s'inscrit dans le programme de modernisation de la société. Elle poursuit trois objectifs : améliorer la rentabilité du port de Radès et la productivité des opérations de manutention, renforcer les capacités de celui de Sfax, et renouveler la flotte d'équipements avec des technologies récentes.

La STAM met aussi en avant une ambition stratégique : accompagner la croissance du trafic maritime, améliorer la qualité des services offerts aux opérateurs économiques et aux partenaires du secteur, et consolider la compétitivité des ports tunisiens. Placée sous la tutelle du ministère du Transport, la société entend ainsi hisser ses installations aux standards internationaux et soutenir l'économie nationale.