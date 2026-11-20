La commission des finances et du budget de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, mardi 17 novembre 2026, sept projets de loi relatifs au financement de projets stratégiques visant à renforcer la sécurité hydrique en Tunisie et à moderniser les infrastructures d'approvisionnement en eau potable.

Selon un communiqué publié mercredi soir par le Parlement, cette approbation intervient à l'issue d'une séance d'audition des représentants des ministères de l'Économie et de la Planification, de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et des Finances, ainsi que du PDG de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Les projets portent sur des accords de prêt, de garantie et de financement complémentaire conclus avec plusieurs institutions financières internationales. Ils visent notamment à renforcer les ressources hydriques, à moderniser les infrastructures de production, de transport et de distribution de l'eau et à sécuriser l'approvisionnement des citoyens en eau potable.

Sept projets stratégiques pour renforcer la sécurité hydrique

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Les projets de loi approuvés par la commission concernent :

La station de traitement des eaux de Bejaoua : un accord de garantie conclu avec la Banque européenne d'investissement (BEI) le 28 avril 2025, relatif au financement complémentaire de la station et de son raccordement au réseau hydraulique de la SONEDE.

Le transport des eaux traitées : une convention de garantie conclue avec l'Agence française de développement (AFD) le 19 février 2026 pour renforcer les infrastructures de transport.

L'approvisionnement du Grand Tunis : un contrat de financement complémentaire conclu avec la BEI le 28 avril 2025.

La sécurisation de l'eau potable dans le Grand Tunis : un accord de prêt conclu avec l'AFD le 12 septembre 2025.

Le financement complémentaire du programme du Grand Tunis : une convention de garantie conclue avec l'AFD le 19 février 2026.

La construction des barrages de Saïda et de Kalâat El Kébir : un accord de financement additionnel sous forme de murabaha, conclu avec la Banque islamique de développement (BID) le 10 mai 2026.

La modernisation du réseau d'eau potable du Grand Tunis : un accord de garantie conclu avec la Banque africaine de développement (BAD) le 22 septembre 2026, destiné à améliorer le rendement technique et énergétique du réseau.

Le Grand Tunis au coeur des investissements hydrauliques

Plusieurs de ces financements concernent directement le Grand Tunis, avec pour objectif de renforcer la capacité des infrastructures hydrauliques, d'améliorer l'efficacité du réseau de distribution et de sécuriser l'approvisionnement en eau potable.

La mobilisation de ces financements internationaux doit également permettre à la Tunisie de consolider ses infrastructures hydrauliques face aux défis croissants du stress hydrique.