Ce mercredi 18 novembre 2026, au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de contribution au Plan de Transformation des Systèmes Alimentaires (PTSA) 2026-2030, aux côtés du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy.

Cette rencontre de haut niveau a réuni les membres du Gouvernement, les ambassadeurs, les partenaires techniques et financiers, les organisations professionnelles agricoles, les producteurs, les éleveurs, les agripreneurs ainsi que les représentants des différents maillons des chaînes de valeur agricoles.

Elle s'inscrit dans la dynamique impulsée par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, dans sa lettre de mission du 28 octobre 2026 adressée au ministre Pacôme Kossy, a érigé la reconquête de la souveraineté alimentaire en priorité de son action.

Réduire durablement la dépendance aux importations, développer l'élevage, relancer les cultures vivrières et maraîchères, moderniser les exploitations, faciliter le financement des producteurs et bâtir une agro-industrie exportatrice constituent les fondements de cette ambition nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son allocution, le ministre Pacôme Kossy a rappelé que la transformation des systèmes alimentaires exige une mobilisation collective, dépassant le seul cadre de son département ministériel.

Articulé autour de douze filières prioritaires et de deux productions stratégiques, le maïs et le soja, le PTSA entend renforcer la souveraineté alimentaire, diversifier l'économie nationale et créer des emplois durables, particulièrement en faveur des jeunes et des femmes.

Dans le prolongement des consultations conduites à travers les neuf provinces du Gabon, les travaux de cet atelier se poursuivent autour de différents panels techniques. Ces espaces de dialogue permettent de confronter les orientations stratégiques aux réalités du terrain, d'approfondir les problématiques sectorielles et de recueillir des propositions concrètes en vue d'enrichir le plan.

« Nous ne vous demandons pas de nous dire ce que nous voulons entendre. Nous vous demandons de nous dire ce que nous devons savoir », a souligné le ministre Pacôme Kossy.

À travers cette démarche participative, le Gouvernement entend poser les bases d'une agriculture moderne, compétitive, inclusive et créatrice de richesses, conformément aux orientations du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030.

Produire ce que nous mangeons, transformer ce que nous produisons et créer la richesse sur notre territoire.