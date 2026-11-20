Le Président-Directeur Général de la Société Nationale de Distribution des Pétroles (SNDP), Agil, Khaled Bettine, a annoncé, jeudi 19 novembre 2026, une avancée vers l'annulation de la grève du secteur du transport des carburants, à la suite de la signature d'un accord portant sur l'octroi d'une prime exceptionnelle aux conducteurs de camions-citernes.

S'agissant de l'approvisionnement du marché tunisien en carburants, le responsable a assuré que les stocks disponibles couvrent au moins un mois de consommation. Il a également précisé que les opérations d'importation se poursuivent normalement.

Khaled Bettine a, par ailleurs, souligné que les évolutions géopolitiques contribuent à la hausse des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux.

Concernant les bouteilles de gaz domestique, il a affirmé qu'elles sont disponibles en quantités suffisantes, ajoutant que la société est prête, en coordination avec les autres entreprises du secteur, à assurer leur distribution à l'approche du pic de la demande.