La Tunisie consacrera une enveloppe de 76 millions de dinars à la couverture des zones blanches afin de renforcer l'accès à Internet et aux services de télécommunications dans les régions insuffisamment desservies par les trois opérateurs nationaux.

Ce financement sera prélevé par le ministère des Finances sur le Fonds de développement du secteur des technologies de la communication, a annoncé le ministre des Technologies de la communication, Sofiène Hemissi, jeudi 19 novembre 2026, lors d'une séance plénière conjointe de l'ARP et du CNRD consacrée au budget de son département.

Internet : les travaux de couverture des zones blanches ont démarré

Le projet, qui repose sur un contrat conclu avec Tunisie Télécom, est entré dans sa phase opérationnelle. Les travaux ont démarré après la levée des obstacles liés aux autorisations administratives et aux procédures de passation des marchés.

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L'objectif est de réduire la fracture numérique entre les régions et de garantir un accès plus équitable aux services de télécommunications.

Si la couverture des agglomérations moyennes et grandes est désormais possible, des difficultés persistent dans les zones à habitat dispersé, les régions frontalières, montagneuses et désertiques, où le déploiement de la fibre optique et des antennes-relais reste complexe.

Internet par satellite : une nouvelle solution pour les régions isolées

Pour surmonter ces contraintes, le ministère travaille, en coordination avec les départements concernés, à l'introduction de nouvelles technologies, notamment l'Internet par satellite.

Le projet de loi de finances 2027 prévoit ainsi une exonération des droits de douane sur certains équipements de connexion satellitaire afin de faciliter leur utilisation.

La Tunisie prévoit l'abandon du réseau en cuivre avant décembre 2027

Le ministre a également annoncé l'abandon du réseau de télécommunications en cuivre avant décembre 2027, au profit d'un déploiement progressif de la fibre optique.

Cette transition technologique nécessite toutefois des investissements importants et des délais de réalisation. Selon Sofiène Hemissi, le taux de couverture de la population dépasse désormais 90 %, tandis que la desserte des zones restantes constitue un défi majeur.

Qualité des télécommunications : des sanctions en cas de manquement

Concernant la qualité des services, le ministère et l'Instance nationale des télécommunications (INT) effectuent des contrôles périodiques pour vérifier le respect des engagements des trois opérateurs. Des sanctions financières peuvent être appliquées lorsque les seuils fixés par les licences ne sont pas respectés.

Le ministre a néanmoins évoqué plusieurs obstacles, notamment les retards dans l'obtention des autorisations municipales, les travaux de terrassement et les difficultés liées à l'installation des antennes-relais.

Certaines contestations donnent également lieu à des procédures judiciaires pouvant aboutir au retrait d'équipements de télécommunications.