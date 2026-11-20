Les articles 37 et 38 du projet de loi de finances pour l'exercice 2027 ont suscité de l'intérêt et des débats, mercredi, au sein de la Commission conjointe des finances et du budget regroupant des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et des élus du Conseil national des régions et des districts (Cnrd). Ces articles prévoient, respectivement, l'ouverture d'une ligne de financement de 100 millions de dinars sur quatre ans (2027-2030) en faveur des «petits agriculteurs» et des sociétés coopératives de services exerçant dans la filière des olives et la création au sein du Trésor d'un compte spécial de l'huile d'olive, dans le but de promouvoir et de moderniser la filière.

Par l'introduction de ces deux articles, le gouvernement répond, ne serait-ce qu'en partie, à une forte demande appelant à soutenir les agriculteurs, les exportateurs ainsi que les consommateurs tunisiens d'huile d'olive, une activité en pleine expansion en Tunisie avec plus de 100 millions d'oliviers à travers le pays et qui génère pas moins de 4 milliards de dinars de revenus à l'export (10 mois 2026), la Tunisie étant le deuxième producteur mondial d'huile d'olive après l'Espagne.

Avant de voter ces deux articles à l'unanimité, les élus de la nation ont soulevé de nombreuses questions associées à ce thème, notamment sur la méthode d'attribution des financements aux bénéficiaires, le taux d'intérêt qui sera appliqué, la définition dudit « petit agriculteur », suggérant encore une fois de réorienter les fonds alloués aux subventions de l'huile végétale importée à l'huile d'olive tunisienne.

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Ce sont pas moins de 400 millions de dinars qui sont mobilisés chaque année pour subventionner l'huile de soja, mais dans la pratique cette huile supposée être vendue à 900 millimes la bouteille d'un litre est introuvable dans les points de vente, a-t-on argumenté. Cette huile est plutôt détournée en faveur des industriels et des professionnels, s'accorde-t-on à témoigner en commission. Ce, sans compter les effets négatifs sur la santé, contrairement à l'huile d'olive qui offre des vertus sanitaires et aromatiques certaines.

Cette suggestion n'a pas trouvé de réponse immédiate de la part des représentants du ministère des Finances, tout comme celle de la définition exacte du « petit agriculteur ». Les bénéficiaires de la nouvelle ligne de financement et les conditions d'attribution des crédits seront déterminés dans la convention qui sera conclue entre le ministère des Finances et la Banque nationale agricole, partie désignée par l'article 37 pour gérer exclusivement la nouvelle ligne de financement.

Toutefois, les crédits accordés seront, a priori, remboursés sur une période de 15 ans avec 4 ans de grâce et un taux dit « préférentiel » de 5%. C'est un taux élevé d'après certains intervenants.

S'agissant de la promotion de l'huile d'olive emballée et destinée à l'exportation, certains députés ont affirmé que l'emballage ne constitue pas un problème en soi. « Nous avons plutôt un problème de marchés et de marketing », a soutenu un élu.

Un autre député a exprimé son étonnement de voir le secteur des olives exclu des interventions du Fonds de lutte contre les catastrophes naturelles, alors qu'il est financé en partie par des redevances déduites sur les exportations de l'huile d'olive conditionnée. Il a insisté sur les difficultés liées à la sécheresse et la perte de nombreux oliviers par manque de moyens, notamment dans le sud.

Cela étant, au cours de la séance matinale d'hier, les députés ont examiné une dizaines d'articles (34-43), reportant l'examen de l'article 40 portant sur la compétitivité du secteur du cuir et chaussures, dans la mesure où il nécessite un amendement.

Parmi les mesures examinées dans le cadre de la loi de finances 2027, figurent des propositions d'avantages au profit des éleveurs, dans le but de reconstituer le cheptel bovin (article 35), des clauses pour soutenir la compétitivité des sociétés industrielles (article 39) ou encore pour couvrir une partie de la prime d'assurance à l'export (article 42). Les intrants utilisés dans la fabrication de dérivés laitiers tels que la crème fraîche, gouta et certains fromages devraient être exonérés des taxes dès 2027 (article 43).

La commission conjointe des finances et du budget poursuivra l'examen, article par article, du projet de loi de finances pour l'année 2027 courant cette semaine, parallèlement aux séances plénières consacrées aux débats budgétaires.