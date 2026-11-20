Dakar — Des spécialistes du capital-investissement se sont réunis jeudi à Dakar pour examiner les moyens de renforcer le financement des entreprises africaines, soutenir leur croissance et favoriser l'émergence de nouveaux champions économiques, dans un contexte marqué par la faible mobilisation des capitaux privés sur le continent.

La rencontre dénommée "AVCA Regionals : Francophone Africa" se tient jeudi et vendredi au siège du Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS), à l'initiative de l'African Private Capital Association (AVCA), avec la collaboration de ce fonds souverain sénégalais.

Elle favorise les échanges entre les investisseurs, les gestionnaires de fonds et les entreprises.

L"'AVCA Regionals : Francophone Africa" sert à identifier des réformes fiscales et réglementaires à mener pour améliorer l'attractivité de l'Afrique francophone.

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Le directeur général du FONSIS, Babacar Gning, signale que "l'Afrique attire moins de 1 % des investissements mondiaux en capital, malgré les énormes potentiels qui existent sur le continent".

Il a insisté sur le rôle du capital-investissement, ou "private equity", dans le financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les startups et les structures porteuses d'innovations.

Selon M. Gning, ce mécanisme consiste, pour les investisseurs, à prendre une participation au capital d'une entreprise en apportant des ressources financières en contrepartie de parts, sans exiger de garanties ni fixer une échéance de remboursement, comme dans le cas d'un prêt bancaire.

"Financer en capital une entreprise revient à lui confier son argent sans lui demander une garantie ni fixer une date de remboursement", a expliqué Babacar Gning.

Ce mode de financement permet aux entreprises de renforcer leurs fonds propres, de financer leurs investissements, d'accroître leurs capacités de production et de soutenir leur développement, "sans supporter immédiatement le poids du remboursement d'une dette".

Pour le directeur général du FONSIS, le capital-investissement est également un instrument de transformation économique capable de faire émerger des entreprises compétitives et de soutenir les initiatives innovantes.

La responsable de la recherche et de l'analyse de l'AVCA, Nadia Kouassi Coulibaly, signale que le renforcement des liens avec les écosystèmes locaux est l'un des axes prioritaires de l'association.

Elle ajoute que le Sénégal est, selon les données de l'association, "le pays le plus dynamique de cette région dans le domaine du capital-investissement".

"ANous souhaitons mobiliser du capital en destination de l'Afrique, pour l'Afrique et par les Africains", a dit Mme Coulibaly.