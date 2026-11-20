Dakar — Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a relevé, jeudi, à Dakar, l'importance capitale de la tenue du comité de pilotage du Programme d'accès et de redevabilité en matière de droit et santé sexuelle et reproductive en Afrique de l'Ouest (PARD-AO).

Présidant les travaux du premier comité de pilotage du Programme d'accès et de redevabilité en matière de droit et santé sexuelle et reproductifs en Afrique de l'Ouest, Ibrahima Sy a souligné que cette rencontre constitue une opportunité pour identifier les défis à relever.

"La tenue du présent comité de pilotage revêt une importance capitale. Elle constitue une opportunité essentielle pour faire le point sur les avancées obtenues depuis la dernière session, examiner le niveau d'exécution des activités programmées, identifier les défis, les contraintes", a-t-indiqué.

Le PARD-AO est un programme visant à appuyer les initiatives régionales conduites par l'Institution spécialisée en santé de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

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Lancé le 22 janvier 2026 à Cotonou au Bénin, le PARD-AO appuie les initiatives régionales portées par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, une institution spécialisée de la CEDEAO pour renforcer les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR).

Doté de 24,75 millions d'euros sur 47 mois (2025-2029), il est cofinancé par l'Union européenne, l'Agence française de développement et la Fondation Gates. Il est coordonné par l'AFD et mis en oeuvre par plusieurs structures dont Expertise France et Enabel.

Ibrahima Sy a assuré que cette session permet aussi de renforcer la gouvernance du projet, de valider les orientations stratégiques nécessaires à l'atteinte des résultats attendus et de consolider les mécanismes de suivi, d'évaluation et de redevabilité.

"Nos pays partagent des réalités similaires, caractérisées par des défis persistants en matière de santé publique, le développement du capital humain, la résilience des systèmes de santé et l'accès équitable à des services de soins de qualité", a notamment dit le ministre.

"Ces défis ont été davantage exacerbés par les crises environnementales, climatiques, économiques, sociales et sécuritaires qui affectent notre région, nous rappelant ainsi chaque jour la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération et de solidarité sanitaire entre nos États", a insisté Ibrahima Sy.