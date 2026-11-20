Gandiol — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, jeudi, à Gandiol, dans la région de Saint-Louis (nord), la réalisation d'un vaste programme de plus de 120 000 latrines, en perspective de l'échéance de 2030, au bénéfice de plus d'un million de personnes, à travers le pays.

"Ces projets s'inscrivent dans un vaste programme d'accélération des investissements en perspective de l'échéance de l'Agenda 2030. Plus de 120 000 latrines devront être réalisées au bénéfice de plus d'un million de personnes, pour un investissement global de près de 50 milliards de francs CFA", a-t-il déclaré.

Il participait à la célébration de la Journée mondiale des toilettes axée sur le thème "Des toilettes sûres pour un avenir équitable".

Ces réalisations attendues traduisent la volonté de faire de l'assainissement un véritable instrument de justice sociale, d'équité territoriale et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, a dit M. Dièye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a, par ailleurs, annoncé que l'étude de modélisation destinée à définir les modalités techniques, institutionnelles et financières d'une exploitation durable des ouvrages est en phase de finalisation.

"L'objectif est de bâtir un service public de l'assainissement plus performant et mieux organisé", a-t-il notamment souligné.

Le choix de Ndiébène Gandiol traduit également la volonté de rapprocher les politiques publiques des territoires et de mettre en lumière les enjeux de l'assainissement au niveau des collectivités territoriales, renseigne les services du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Cette célébration s'inscrit dans la dynamique de réalisation des Objectifs de développement durable, notamment l'ODD 6, lequel vise à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et assainissement gérés de façon durable, précise la même source.