La Confédération africaine de football (CAF) et les trois pays hôtes, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ont présenté ce jeudi 19 novembre 2026 le logo officiel de la TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations PAMOJA 2027. Il a été mis en ligne à 13h, heure locale, dans les trois pays, à 212 jours du coup d'envoi du tournoi, fixé au 19 juin 2027.

Le logo s'inspire du bouclier traditionnel d'Afrique de l'Est, emblème d'identité, de protection et de fierté. Ce symbole figure dans les armoiries des trois pays organisateurs, ce qui en fait un trait d'union naturel. Sa forme est construite à partir de deux cercles de même rayon qui s'entrecroisent.

Au centre se détache la silhouette du trophée de la compétition, surmontée du contour du continent africain et du nom de la CAF. Selon l'instance, le trophée rappelle que la CAN réunit les cultures et les ambitions du continent.

A look that brings three nations together!

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Les couleurs des trois nations

Le motif puise aussi dans l'artisanat est-africain, avec des perlages colorés et des dessins géométriques inspirés du tissage et des textiles. Les couleurs des trois pays s'y retrouvent : rouge et noir en haut du bouclier, vert et jaune de part et d'autre du trophée, bleu à la base.

L'identité visuelle ne se limite pas au logo principal. Elle comprend une famille de douze motifs de boucliers qui reflètent chaque pays :

Kenya : de larges bandes horizontales, symboles de force et d'appartenance.

Tanzanie : des lignes diagonales empruntées au drapeau national, évoquant le mouvement, la terre et l'eau.

Ouganda : des teintes chaudes en couches superposées et la grue couronnée, emblème national.

Ces éléments seront déployés dans les stades, sur les plateformes numériques et lors des animations du tournoi.

Le mot Pamoja veut dire « ensemble » en swahili, langue commune aux trois pays hôtes. Il résume l'esprit de ce partenariat inédit. La CAF résume l'identité du tournoi en une formule : honorer le passé, célébrer la culture et incarner l'Afrique de demain.