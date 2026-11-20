Le beach-handball sénégalais s'est illustré aux Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) où les deux sélections nationales ont remporté la médaille de bronze. Une belle performance pour le pays hôte dont se félicitent les dirigeants du handball mondial. Le président de la Fédération sénégalaise de handball (Ihf) a, dans ce sens, adressé une lettre de félicitations aux dirigeants du handball national.

« Je vous prie d'accepter mes sincères félicitations pour les médailles de bronze remportées par vos équipes lors de cette compétition, ainsi que pour la contribution significative apportée par votre fédération et toutes les personnes impliquées, en tant que représentants du pays hôte, à la réussite de cette expérience mémorable pour l'ensemble des équipes et des participants », a écrit le Dr Hassan Moustafa, dans sa lettre adressée le 17 novembre à Seydou Diouf, président de la Fshb. Pour le responsable de la Fédération internationale de handball, « ces deux médailles de bronze, obtenues à l'issue de résultats particulièrement sensationnels sur le terrain, constituent un double exploit remarquable qui a rempli votre pays de fierté ».

« Les performances de vos équipes ont été caractérisées par un esprit de compétition sans faille. Même dans les moments les plus difficiles, les deux équipes ont fait preuve d'une résilience remarquable et de la détermination nécessaire pour continuer à se battre », a poursuivi Dr Hassan Moustafa, dans sa correspondance.

Le président de l'Ihf est d'avis que les deux places du Sénégal sur le podium olympique constituent un signal fort pour le développement de leur sport sur l'ensemble du continent africain.

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« Les prestations de vos équipes établissent une référence pour le Beach-handball africain, démontrant tout ce qui peut être accompli grâce à l'ambition et à la conviction », a-t-il estimé. Après avoir félicité toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation des Joj, Dr Hassan Moustafa souhaite voir le Sénégal « capitaliser sur cette réussite, aussi bien en tant que pays hôte de compétitions internationales de handball qu'en tant que puissance montante sur le terrain ».