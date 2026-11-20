Beaucoup annonçaient le supplice de Tantale. Le pays a finalement festoyé avec 12 médailles, une sixième place au tableau et une organisation qui a fait taire les sceptiques.Dans la mythologie grecque, Tantale était condamné à une soif et une faim éternelles : l'eau et les fruits s'éloignaient dès qu'il tendait la main. Avant les Jeux olympiques de la Jeunesse (Joj) « Dakar 2026 » (31 octobre-13 novembre 2026), certains prédisaient au Sénégal un supplice du même genre : voir la gloire de près sans jamais pouvoir y goûter. Ils se sont trompés. Les Sénégalais, eux, ont bu le nectar des dieux.

Il faut pourtant rappeler combien les craintes étaient vives. Ces Jeux étaient les premières olympiades organisées en Afrique, et le doute, pernicieux, avait de quoi s'installer. Les infrastructures seraient-elles à la hauteur ? L'organisation tiendrait-elle ? Les athlètes sauraient-ils briller ? Presque tout le monde redoutait que l'image du Sénégal ne se dégrade sur la place publique, en mondovision. Quand on porte un tel poids, chaque retard et chaque couac semblent annoncer le naufrage.

Il n'en a rien été ! L'organisation a été phénoménale, les athlètes géniaux. Le bilan est là, et il se passe de commentaires : 12 médailles (5 en or et 7 en bronze), et une sixième place au tableau des médailles. Une moisson exceptionnelle, qui laisse un sentiment de satisfaction totale. Et ce n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est la preuve que le talent sénégalais n'attendait qu'une scène à sa mesure.

Pour mesurer l'ampleur de l'exploit, un seul chiffre suffit. Avant 2026, le Sénégal n'avait récolté qu'une seule médaille dans toute son histoire aux Joj. Un bilan famélique, presque anecdotique, qui a explosé à l'occasion de l'édition à domicile. Passer d'une médaille à douze, ce n'est pas progresser, c'est changer d'époque et de paradigme. Derrière ces chiffres, il y a de jeunes athlètes qui ont porté les espoirs de tout un pays sous les yeux du monde, et qui ne les ont pas déçus.

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Ce résultat dit quelque chose de plus profond. Il dit ce que peut un pays quand il se met en mouvement, quand sa jeunesse sent qu'on croit en elle et qu'elle joue devant les siens. Il rappelle aussi qu'une peur n'est pas un verdict. Les inquiétudes d'avant-Jeux étaient légitimes ; elles n'ont simplement pas eu le dernier mot. Le Sénégal vient de prouver qu'on peut ouvrir la voie et la tenir.

L'image du pays, tant redoutée, sort grandie de l'épreuve. Les craintes d'hier ont servi de carburant. On a travaillé avec d'autant plus d'exigence qu'on se savait attendu au tournant. La peur de la honte a laissé place à la fierté, et les sceptiques de la veille se sont faits discrets.

On ne saurait toutefois refermer ce chapitre sans un mot pour les volontaires. Ces âmes charitables, souvent loin des projecteurs, ont donné jusqu'à leur dernière énergie pour que l'événement soit le plus réussi possible. Elles ont accueilli, orienté, aidé, rassuré, sans autre salaire que la fierté d'en être. Leur travail ne figure sur aucun tableau de médailles, et pourtant, sans elles et sans eux, aucune médaille n'aurait eu le même éclat. Si les Jeux laissent une image de chaleur et d'hospitalité, c'est largement à eux qu'on le doit.

Maintenant, reste à transformer l'essai. Une édition à domicile réussie ne doit pas rester une parenthèse enchantée. Ces médailles sont des promesses, celles de talents qu'il faudra accompagner, former, retrouver demain. Les infrastructures livrées, l'expérience acquise et la ferveur populaire forment un héritage qu'il serait dommage de laisser s'éteindre avec la flamme.