Dakar ouvre, ce jeudi 19 novembre, les portes de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, également connue, sous l'appellation de Dak'Art.

Jusqu'au 19 décembre, la capitale sénégalaise accueillera artistes, galeristes, professionnels de la culture et visiteurs venus de différents horizons, autour de l'un des rendez-vous majeurs de la création contemporaine, sur le continent.

Placée sous le thème « (Anti) fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup », cette édition entend interroger les fragilités du monde actuel et explorer, à travers l'art, les formes de résistance, de reconstruction et de résilience.

L'Ancien Palais de Justice, au Cap Manuel, et la Galerie nationale d'art, avenue Hassan II, accueilleront les principales expositions officielles. En marge de cette programmation, le volet « Off » donnera une place aux initiatives indépendantes. Celles-ci s'exprimeront au-delà de Dakar pour investir notamment Thiès, Ziguinchor, Mbour, Saint-Louis et Kaolack.

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La cérémonie officielle d'ouverture sera présidée ce jeudi par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en sa qualité de premier Protecteur des Arts et des Lettres.

Cette marque traduit la responsabilité symbolique et institutionnelle du président de la République dans la promotion de la culture, la valorisation du patrimoine national et le soutien au rayonnement des artistes et des créateurs. Elle rappelle également que les arts et les lettres constituent un levier de transmission, de dialogue entre les peuples.

Au-delà de sa dimension artistique, Dak'Art constitue une vitrine pour les créateurs africains et une occasion pour le Sénégal de consolider son positionnement, sur la scène culturelle internationale.