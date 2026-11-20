Dakar — Le président du comité d'orientation de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, Abdoulaye Diop, a mis en exergue jeudi, la capacité des artistes du continent à transformer les crises, les ruptures et les blessures de l'histoire en une force créatrice, plaidant en même temps pour un renforcement de leur formation et de leur accompagnement.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle d'ouverture de cette manifestation culturelle, l'ancien ministre en charge de l'Economie et des Finances (2001-2012) et collectionneur d'arts a aussi mis en exergue la pertinence du thème de cette édition, "Antifragilité : art de la réparation et stratégie du contre-coup", proposé par le directeur artistique Morad Montazami.

Selon M. Diop, ce concept, emprunté à l'essayiste Nassim Nicholas Taleb, renvoie à la capacité de ne pas seulement résister aux chocs, mais également de grandir, de se renforcer et de se réinventer à travers les épreuves.

"Dans un monde qui les voulait fragiles, l'Afrique et ses artistes ont choisi d'être antifragiles", a-t-il déclaré, estimant que les artistes du continent ont su transformer leur marginalisation et les violences de l'histoire en oeuvres, en nouveaux langages et en perspectives.

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Il a notamment rappelé que l'art africain a longtemps été enfermé dans des catégories réductrices, telles que l'artisanat, le folklore et l'ethnique, alors que les créateurs africains contribuent désormais à redéfinir les dynamiques de l'art contemporain mondial.

"Nous ne sommes plus les objets fragiles de l'histoire de l'art, nous en sommes les sujets antifragiles", a-t-il affirmé, relevant que les grandes foires et biennales internationales ne peuvent plus se construire sans la contribution de l'Afrique.

Abdoulaye Diop a également présenté les principaux résultats du processus de sélection de l'exposition internationale, qui a enregistré 878 candidatures, dont 674 dossiers complets et 204 jugés irrecevables.

Au terme de ce processus, 54 artistes ont été retenus pour la sélection officielle, à l'issue d'un travail conduit par les experts du sous-comité chargé de l'examen des candidatures.

Le président du comité d'orientation a particulièrement attiré l'attention sur la participation des artistes sénégalais, qui ont soumis 127 dossiers, un niveau de candidature qu'il présente comme un record dans l'histoire de la Biennale.

Un observatoire des industries culturelles et créatives pour mieux orienter les politiques de promotion et de développement

Il a toutefois relevé des insuffisances dans la qualité et la compétitivité de certaines candidatures nationales, soulignant la nécessité d'un meilleur encadrement des artistes, notamment dans la formation, le montage et la présentation de leurs dossiers.

Cette situation constitue, selon lui, un plaidoyer pour la réhabilitation de l'École nationale des arts et des métiers de la culture et le renforcement des capacités des acteurs du secteur des arts visuels.

M. Diop a, par ailleurs, signalé la faiblesse des candidatures dans les domaines du design, des arts numériques et du street art, malgré leur importance croissante dans les industries culturelles et créatives.

Pour renforcer cette composante, la Biennale a notamment procédé à la désignation d'un commissaire spécialement chargé du design, permettant la sélection de 21 designers.

Outre l'exposition internationale, la programmation comprend notamment le pavillon du Sénégal, celui de la République démocratique du Congo (RDC), pays invité d'honneur, une exposition hommage au jeune artiste sénégalais Abdoulaye Niokhor Bop, dit Ngoor, ainsi qu'une carte blanche à Serigne Mbaye Camara et une exposition consacrée au grand témoin marocain Faouzi Laatiris.

Le président du comité d'orientation a également mis en avant l'importance des manifestations de la programmation OFF, avec près de 350 expositions privées retenues et organisées à travers le Sénégal, le continent africain et au-delà.

Il a, en outre, fait état de la participation de 75 artistes invités provenant de 36 pays, ainsi que de l'organisation de rencontres scientifiques et professionnelles et de plusieurs expositions autour du patrimoine artistique.

Abdoulaye Diop a saisi cette occasion pour inviter les pouvoirs publics à mettre en place un observatoire des industries culturelles et créatives, afin de disposer de statistiques fiables susceptibles d'orienter les politiques de promotion et de développement de ces secteurs.

Il a estimé que la culture demeure un élément fondamental du développement, soulignant que les mutations liées au numérique et à l'intelligence artificielle renforcent davantage son importance dans les sociétés contemporaines.

Le président du comité d'orientation a également salué l'engagement des membres du comité, des commissions techniques, du secrétariat général de la Biennale et des partenaires, dont la mobilisation a contribué, selon lui, à la préparation de cette 16e édition dans un contexte international difficile.