Dakar — Les inquiétudes de l'Europe face à sa dépendance aux technologies étrangères, notamment américaines, doivent constituer une alerte pour les pays africains allant dans le sens d'identifier leurs vulnérabilités numériques et de mutualiser leurs efforts pour préserver des marges de souveraineté, a dit à l'APS l'analyste politique docteur Gilles Yabi.

"Si en Europe vous avez une telle dépendance, vous imaginez bien dans quelle situation on est en Afrique, avec des capacités technologiques, avec des ressources financières beaucoup moins importantes, donc c'est un niveau de dépendance qui est encore plus élevé", a d'abord relevé le fondateur et directeur exécutif de WATHI, Think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar.

Il était notamment interrogé sur les stratégies que les pays africains devraient mettre en oeuvre pour préserver leurs souverainetés numériques, développer leurs propres capacités technologiques et tirer profit de cette recomposition mondiale, avec en toile de fond la tournure de l'affaire impliquant Jensen Huang, le PDG de Nvidia, sur fond de soupçons d'espionnage et de tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine.

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Jensen Huang, présenté comme un acteur clé dans le développement de Nvidia, a été récemment contraint de démissionner de son poste de président directeur général à la suite de l'éclatement d'une affaire d'adultère et d'espionnage aux effets nocifs sur l'entreprise.

Selon Gilles Yabi, la dépendance africaine aux technologies conçues ailleurs n'est plus une éventualité, mais une réalité qui se manifeste dans les usages quotidiens des administrations, des entreprises et des individus.

"En fait, ils le sont déjà, il faut être très réaliste et observer la réalité dans le fonctionnement quotidien dans les pays africains, dans nos usages numériques, et on dépend totalement de plateformes qui sont des plateformes conçues ailleurs", a-t-il martelé, en faisant allusion aux plateformes de réunions en ligne à travers les équipements matériels ainsi que les logiciels et outils numériques.

Mutualiser les efforts et cibler les vulnérabilités

S'il reconnaît l'existence de progrès sur le continent, avec des startups développant des applications intéressantes, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle, le docteur en économie du développement estime toutefois que ces "initiatives restent marginales au regard des capacités déployées par les grandes puissances, (...), et surtout, même ces applications dépendent aussi des infrastructures que nous ne maîtrisons pas".

Selon Gilles Yabi, la situation européenne constitue un point de comparaison révélateur des enjeux de souveraineté numérique. Malgré ses ressources économiques et ses capacités, l'Europe est confrontée à une dépendance importante vis-à-vis des technologies étrangères et cherche à reconquérir des marges d'autonomie.

"L'Europe, qui est quand même une partie du monde plutôt à revenus élevés, avec une vraie puissance économique, est, dans les débats aujourd'hui sur l'IA, extrêmement préoccupée par sa dépendance et recherche par tous les moyens des marges de souveraineté", fait-il observer.

"Ces plateformes peuvent à tout moment être aussi mises au service de la défense des intérêts stratégiques des États-Unis, et donc les États-Unis peuvent totalement, lorsqu'ils le veulent d'une certaine manière, par exemple, priver d'accès des clients, y compris à nouveau des clients européens, à des outils technologiques qui sont pourtant critiques", avertit le chercheur.

Cette perspective, souligne, à ses yeux, les risques auxquels les pays africains pourraient être davantage exposés, compte tenu de leurs capacités technologiques et financières plus limitées, comparativement aux pays du Nord.

Face à cette situation, le spécialiste invite les pays africains à dépasser le simple constat de leur dépendance pour engager une réflexion sur les secteurs dans lesquels celle-ci représente les risques les plus importants.

"On ne va pas simplement se plaindre de la dépendance, c'est simplement déjà bien comprendre quels sont les domaines dans lesquels cette dépendance est la plus forte, et surtout la plus dangereuse, pour notamment la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent", avance le fondateur et directeur exécutif de WATHI.

Au-delà de cette coopération continentale, il recommande également de développer des partenariats avec des pays disposant de capacités plus importantes en matière de recherche et d'innovation, afin de limiter les effets de la dépendance technologique.

L'enjeu, poursuit-il, ne serait pas nécessairement de rivaliser avec les grandes puissances technologiques, mais de permettre aux pays africains de mieux comprendre les mutations en cours et les rapports de force internationaux.

"Notre ambition n'est pas nécessairement forcément d'être puissant, mais notre ambition, c'est de ne pas être complètement vulnérable", martèle-t-il, insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique et du renforcement des institutions.