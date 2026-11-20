Dakar — Le Grand prix du chef de l'Etat Léopold Sédar Senghor de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art 2026) a été décerné, jeudi, à l'artiste Beau Disundi Nzazi de la République démocratique du Congo (RDC) dont "le travail examine les intersections entre histoire, économie, circulation des biens et effets culturels de la mondialisation", a avancé le jury international.

Cette distinction a été remise par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye au lauréat lors de la cérémonie officielle d'ouverture de cette édition organisée à l'ancien Palais de justice au Cap Manuel de Dakar.

L'artiste repart avec un trophée et une enveloppe de vingt millions de francs CFA.

Son oeuvre intitulée "(Anti) Fragilité" a la forme d'un grand paysage de montagnes aux couleurs vives parsemé de formes rouges et vertes.

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Selon le jury, l'artiste s'intéresse, notamment, à la morue comme objet symbolique des échanges commerciaux, des héritages coloniaux et des processus d'acculturation.

D'autres récompenses ont été décernés à des artistes. Il s'agit notamment du prix du maire de la ville de Dakar revenu au défunt artiste sénégalais Pape Mamadou Samb (1951-2014) plus connu sous le nom de Papisto Boy artiste.

"Le Prix du maire de la ville de Dakar, avec un chèque de 5 millions de francs CFA, est attribué à titre posthume à l'artiste Papisto Boy", a dit la maitresse de cérémonie, la journaliste Sarah Cissé. Le prix a été remis par le maire de Dakar Abass Fall à la représentante de l'artiste.

Papisto Boy est présenté comme un artiste qui incarne "la résilience et l'abnégation mises au service d'un projet artistique".

Autodidacte, il avait développé sur les murs de Dakar une écriture picturale singulière qui allie à la fois une démarche mémorielle et une chronique contemporaine qui magnifie les "missionnaires" importants de notre époque (figures religieuses, musiciens, politiques, intellectuels ou encore personnages légendaires).

L'oeuvre primée montre des portraits dont on reconnait le visage de l'ancien président du Burkina Faso Thomas Sankara sur un mur fissuré intitulé "(Anti) fragilité".

Quant au prix de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), de l'Intégration, il est revenu à l'artiste Vanessa Amoah Opoku, une ghanéenne vivant en Allemagne.

Elle reçoit en prime 5 millions de francs CFA et développe une pratique collaborative à la croisée de l'image numérique, de l'installation et du textile. Elle part de l'histoire familiale ghanéenne d'Opoku et combine avec scans 3D en nuages de points, archives sonores, photographies familiales, structures sculpturales et tissages.

Le prix de l'Union monétaire ouest africain (UEMOA), est revenu à l'artiste de la Guinée-Bissau, Nú Barreto qui repart avec un chèque de 8 millions de francs CFA. Nú Barreto est formé à la photographie puis diplômé de l'Ecole nationale des métiers de l'image des Gobelins, il développe une pratique pluridisciplinaire et politiquement engagée qui traverse dessin, peinture, collage, photographie, vidéo et installation.

"Son langage visuel, souvent construit autour du noir, du rouge, de silhouettes humaines et de signes graphiques, aborde violences sociales, inégalités, mémoire collective et responsabilités politiques", a précisé le jury.

Le Prix du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dénommé Prix de la révélation est revenu à l'Ethiopienne Miriam Hillawi Abraham avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA.

Miriam Hillawi Abraham est une designer pluridisciplinaire originaire d'Addis-Abeba (Éthiopie). Forte d'une formation en architecture, elle axe son travail sur la préservation expérimentale et la perpétuation du patrimoine matériel et des savoirs immatériels du continent africain.

Sa méthodologie l'amène à endosser le rôle de tisserande, entrelaçant des fils qui relient entre eux des mondes dispersés.

Outres les prix, la cérémonie d'ouverture de la 16e Biennale de Dakar a été rythmée par des prestations artistiques notamment par le chanteur Oumar Pène avec le titre "Sénégal" invitant à la paix pour son pays.

Le Congolais Fally Ipupa a aussi presté pour accompagner la présence de la République démocratique du Congo, pays invité d'honneur de cette édition.

La troupe de danse Bakalama, le chanteur Woz Kaly dans une mise en scène de Madiaw Ndiaye, ont livré une performance intitulée "La mue du vivant".