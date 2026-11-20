Dakar — Le Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (GIM-UEMOA) organise la neuvième édition de son Salon monétique régional (SMR9), jeudi et vendredi, à Dakar, en insistant sur l'innovation et la sécurité des paiements électroniques.

"Ces dernières années, l'écosystème des paiements dans l'UEMOA a connu de profondes mutations, qui résultent des innovations technologiques, de l'évolution des usages et de l'émergence de nouveaux acteurs", a signalé le secrétaire général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (BCEAO), Habib Thiam.

Ces transformations facilitent la dématérialisation des moyens de paiement et l'accès aux services financiers, a-t-il signalé lors de l'ouverture du SMR9, ajoutant qu'elles ouvrent des perspectives importantes pour l'inclusion financière et la fluidité des échanges, grâce au paiement mobile, au QR code et au commerce électronique.

C'est de cette situation que résulte l'ouverture de 284 millions de comptes de monnaie électronique dans les huit pays de l'UEMOA, selon M. Thiam.

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D'après lui, 93 millions de comptes - parmi les 284 millions - ont effectué au moins une transaction au cours du dernier semestre de 2025.

Le secrétaire général de la BCEAO, Habib Thiam

Dix-sept milliards de transactions ont été effectuées au cours de la même année à l'aide des comptes dénombrés, a indiqué le secrétaire général de la BCEAO.

La valeur globale des transactions électroniques s'élevait en 2025 à 219 620 milliards de francs CFA, selon Habib Thiam.

Cette forte progression du paiement électronique dans les pays de l'UEMOA s'accompagne de risques croissants, dont les plus remarquables sont la fraude, les cyberattaques et l'usurpation d'identité, a-t-il signalé, laissant entendre que ce constat justifie le choix des thèmes de l'innovation et de la sécurité pour l'organisation du SMR9.

D'après Habib Thiam, l'utilisation de l'intelligence artificielle par les cybercriminels développe les menaces et facilite l'automatisation des attaques et l'hameçonnage.

"Face à ces défis, la sécurité, la résilience des infrastructures de paiement électronique et la protection des usagers doivent être au coeur de la transformation numérique", a souligné M. Thiam.

Sur ce plan, l'une des ambitions de la BCEAO est de promouvoir un écosystème financier à la fois innovant, inclusif et sécurisé, a-t-il assuré, signalant que la confiance des usagers est un facteur important de développement du paiement numérique.

Mamadou Bessane, le directeur exécutif de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal

"Innovation et sécurité ne sont pas antinomiques. Elles avancent ensemble ou n'avancent pas. C'est l'affaire de tous les acteurs : les banques, les émetteurs de monnaie électronique, les fintechs, les régulateurs, etc. Nous sommes collectivement garants de la confiance des usagers", a dit Omar Cissé, le directeur général d'InTouch, une fintech spécialisée dans les solutions de paiement digital.

"Une innovation insuffisamment sécurisée finit toujours par éroder la confiance. Une sécurité qui ignore les usages (...) laisse le champ libre à des circuits moins encadrés", a prévenu Mamadou Bessane, le directeur exécutif de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal.

M. Bessane ajoute que la volonté de "tenir ces deux exigences (sécurité et innovation) en même temps est précisément la mission de ce salon". "C'est notre responsabilité collective", a-t-il assuré.

Des dirigeants du secteur bancaire, des experts en cybersécurité, des fournisseurs de solutions technologiques et des représentants de fintechs prennent part au neuvième Salon monétique régional.

GIM-UEMOA a été créé en 2003, à l'initiative de la BCEAO et des banques de l'UEMOA. Il se présente comme une institution régionale jouant un rôle clé dans la modernisation des systèmes et des moyens de paiement en Afrique de l'Ouest.