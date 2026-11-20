Le rejet de la première partie du projet de loi de finances initiale (LFI) 2027 par l'Assemblée nationale fait peser des incertitudes sur le financement des dépenses publiques et la continuité de plusieurs programmes sociaux.

Lors du vote, le 18 novembre, 128 députés sur les 165 membres de l'institution parlementaires ont rejeté les recettes, les autorisations de dépenses du budget général ainsi que les opérations d'emprunt prévues par le gouvernement. Dix-huit ont voté pour et trois se sont abstenus.

Devant les parlementaires, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a alerté sur les conséquences de ce rejet. Selon lui, «l'incertitude budgétaire pourrait compromettre la mobilisation des financements. Elle risque également de provoquer des retards dans l'exécution des programmes sociaux, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation ».

L'enjeu est d'autant plus important que les dépenses sociales concernées représentent 2 392,3 milliards de francs CFA, dont 1 477,7 milliards consacrés à l'enseignement supérieur et à l'Éducation nationale, 505 milliards à la protection sociale et 341,1 milliards à la santé. Les loisirs, la culture et les cultes bénéficient, pour leur part, d'une enveloppe de 68,4 milliards.

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Sur le plan parlementaire, le rejet de la première partie bloque l'examen de la seconde, qui ne peut être soumise au vote avant l'adoption de la première. Le Président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko a rappelé cette exigence en invoquant les dispositions légales encadrant les lois de finances.

Ce rejet ouvre ainsi une période d'incertitude pour la programmation budgétaire de 2027, le financement des politiques publiques et le respect des engagements de l'État.