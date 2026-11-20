interview

Le 20e sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), organisé à Phnom Penh les 15 et 16 novembre, devait ouvrir une nouvelle étape pour l'organisation.

Mais les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont paralysé le processus de désignation du prochain secrétaire général. Elles ont aussi révélé les divisions entre États membres. Le chercheur Frédéric Turpin, historien et spécialiste des relations internationales, analyse les enseignements politiques de ce sommet, les défis auxquels l'OIF est confrontée et ses perspectives.

Quelles sont les principales leçons politiques à tirer de ce sommet ?

La première leçon est qu'une opposition entre deux de ses membres (République démocratique du Congo et Rwanda) n'a pas pu être dépassée par la forme d'un compromis acceptable par les parties en présence. Cela a conduit certains États africains à adopter une position attentiste, tandis que d'autres se sont divisés entre partisans du Rwanda et de la RDC, transformant le choix du secrétaire général en une véritable querelle diplomatique. Aucune des tentatives de médiation n'a abouti.

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Cet échec sur l'un des points clés de l'ordre du jour a été perçu comme celui du sommet dans son ensemble. L'OIF se réunissait en effet dans un contexte difficile, marqué par le retrait de trois de ses États membres (Burkina Faso, Mali et Niger), les difficultés croissantes du multilatéralisme à l'échelle mondiale et les interrogations sur les priorités d'action de l'organisation pour les années à venir.

Le sommet a également montré que les pays du Nord n'ont pas réussi à faire valoir les compromis qu'ils proposaient pour sortir de l'impasse du conflit RDC-Rwanda. Les États africains se sont d'abord majoritairement positionnés en fonction de leurs relations bilatérales avec le Rwanda ou la RDC, c'est-à-dire selon des logiques de solidarité Sud-Sud.

Que révèle ce sommet sur l'état des relations entre les pays membres de l'OIF ?

En première lecture, l'impossibilité de choisir un ou une secrétaire générale met en évidence de fortes oppositions entre les membres de l'OIF, ce qui pourrait donner l'impression d'une organisation fragilisée voire en sursis, notamment après les départs récents du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cet échec n'est toutefois pas une première dans son histoire puisque les élections du secrétaire général en 1997 (Boutros Boutros Ghali) et 2002 (Abdou Diouf) avaient donné lieu à de vives tensions et divisions. Mais celles-ci étaient demeurées relativement feutrées et s'étaient résolues, en raison notamment du poids alors décisif de la France.

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Pour autant, il ne faut pas réduire le sommet à ce seul échec et aux tensions qui l'ont accompagné. Le sommet a approuvé trois textes qui ont fait l'objet d'un large consensus : la « Déclaration de Phnom Penh pour réinvestir la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », la « Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone », et l'Appel de Phnom Penh « Protection du patrimoine culturel et promotion de la diversité culturelle ».

Ces textes réaffirment le soutien de l'OIF à l'État de droit et de la gouvernance démocratique ainsi que sa volonté de contribuer aux efforts de médiation et à l'accompagnement des transitions, tout en insistant sur la place des jeunes et des femmes dans la construction de la paix.

Malgré un contexte défavorable marqué tant par l'opposition quasi irréductible entre deux de ses membres, la RDC et le Rwanda, que par le retour des rapports de force entre puissances, qui fragilise le multilatéralisme à l'échelle mondiale, les objectifs et missions fixés par la charte de Hanoi ainsi que par les déclarations de Bamako et Saint-Boniface ont donc été solennellement réaffirmés.

Dans quelle mesure les tensions entre la RDC et le Rwanda ont-elles compromis les ambitions de renouvellement de l'OIF ?

Ce 20e sommet devait être un moment clé pour relancer le projet de francophonie multilatérale. Le ou la nouvelle secrétaire générale devait incarner ce nouveau souffle et le traduire en politiques communes. Résultat : Louise Mushikiwabo est reconduite pour un an mais ne pourra pas briguer un troisième mandat. L'élection est ainsi reportée d'un an. La diplomatie a donc évité le pire, mais n'a apporté aucune solution au désaccord.

Le sommet a en effet été pris en otage par les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa reproche à Kigali son soutien au mouvement rebelle M23 (devenu le Front pour la refondation de la nation), un appui documenté par les experts de l'ONU dans un rapport, notamment dans l'est de la RDC, au Kivu.

De son côté, le Rwanda reproche à la RDC de soutenir les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un mouvement politico-militaire armé.

L'accord de paix, signé entre les deux pays en juillet 2025, n'a pas permis de parvenir à une solution politique durable, tant les richesses minérales du Kivu suscitent les convoitises. Dans ces conditions, Kinshasa a fait de la non-reconduction de l'actuelle secrétaire générale pour un nouveau mandat une ligne rouge, une exigence catégoriquement rejetée par Kigali.

La France, soutenue notamment par le Canada et la Belgique, a vainement essayé de faire émerger la candidature de compromis de l'ancien Premier ministre roumain Dacian Ciolos. De son côté, la candidature de la Mauritanienne Coumba Bâ n'a pas non plus recueilli de consensus parmi les pays africains. En pleine crise du multilatéralisme, le sommet s'achève donc sur un bilan peu flatteur : des divisions persistantes et l'incapacité à désigner un ou une secrétaire générale capable d'incarner une nouvelle dynamique pour l'OIF, dont les contours restent à définir.

Quel avenir politique peut-on envisager pour la Francophonie après ce sommet ?

L'avenir n'est pas aussi sombre que pourrait le laisser supposer le résultat du sommet de Phnom Penh. Certes, l'échec du processus de désignation du secrétaire général témoigne des difficultés que traverse l'organisation. Mais il convient de considérer les résultats du sommet dans leur ensemble. La francophonie économique, quant à elle, semble faire l'objet d'un large consensus parmi les membres de l'OIF.

La déclaration de Phnom Penh a tout particulièrement recommandé de « renforcer la structuration de la francophonie économique en appelant à une réflexion collective sur le rôle de ses acteurs, la cohérence entre leurs actions et les modalités d'un passage à l'échelle de leurs initiatives, pour plus d'efficacité et d'impact mesurable par un suivi régulier ». Il appartiendra désormais aux instances de la Francophonie multilatérale de traduire cette feuille de route ambitieuse et consensuelle en actions concrètes dans les semaines et les mois à venir.

En parallèle du sommet des chefs d'État et de gouvernement, s'est tenu le salon de l'innovation francophone Francotech qui a connu un réel succès. Pour préserver la place du français dans le monde - quatrième langue la plus parlée avec 396 millions de locuteurs - et maintenir son rayonnement, les technologies numériques et l'intelligence artificielle constituent des enjeux majeurs.

L'OIF peut encore jouer un rôle moteur dans la défense de ses intérêts, comme elle l'a fait par le passé sur la question des biens culturels et de la diversité linguistique et culturelle, en portant sa voix lors des grandes rencontres internationales à venir, à commencer par le sommet de Genève sur l'intelligence artificielle (IA) des 21 et 22 juin 2027.

L'objectif affirmé dans la déclaration de Phnom Penh consiste à « renforcer sa contribution à la gouvernance numérique mondiale et au développement d'une IA éthique et responsable, fondés sur des principes communs d'inclusivité et d'équité, conformément au Pacte numérique mondial adopté en 2024 et aux autres instruments internationaux pertinents, dans un souci d'interopérabilité effective ».

Des objectifs essentiels pour l'avenir des sociétés des États membres ont donc été tracés par le sommet, conformément à sa vocation stratégique. Reste aux autres instances et opérateurs de l'OIF à les traduire en actions concrètes.

L'OIF, organisation de coopération intergouvernementale, a jusqu'ici toujours su faire front commun, malgré les différences, voire les oppositions entre ses membres, pour agir dans son principal domaine de compétence. Il lui reste maintenant un an pour trouver une issue à la crise de gouvernance et ainsi pouvoir agir collectivement et peser sur la scène internationale.

Frédéric Turpin, Historien, Université Savoie Mont Blanc