Présenté depuis plus d'une décennie comme l'un des projets les plus structurants du nord du pays, le raccordement du gouvernorat de Bizerte au réseau national de gaz naturel demeure inachevé. Malgré un investissement estimé aujourd'hui à 135 millions de dinars et plusieurs relances successives, des zones à forte vocation industrielle comme Menzel Bourguiba, Tinja et Mateur attendent encore l'aboutissement d'un chantier devenu, aux yeux de nombreux citoyens, le symbole des retards accumulés dans les grands projets publics.

Une attente qui n'en finit plus

Pour de nombreux habitants de Bizerte et de Menzel Bourguiba, la question est devenue récurrente : pourquoi le gaz naturel n'est-il toujours pas disponible dans l'ensemble du gouvernorat alors que sa réalisation a été décidée il y a plus de quinze ans ?

Le projet, destiné à raccorder quatorze communes de la région au réseau national, figure pourtant parmi les infrastructures énergétiques les plus importantes programmées dans le nord du pays. Son objectif est double : améliorer les conditions de vie des ménages et renforcer l'attractivité économique d'un gouvernorat qui compte parmi les principaux pôles industriels de Tunisie.

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Un projet bloqué puis relancé

Mais très vite, le chantier a connu de sérieuses difficultés. Les autorités ont reconnu que le projet était bloqué depuis 2012 avant d'être relancé en 2017 avec le démarrage de la première tranche entre Mornaguia et Mabtouh dans la délégation d'Utique.

Au fil des années, le coût de l'opération est passé de 83 millions à près de 135 millions de dinars, tandis que le réseau prévu atteignait environ 290 kilomètres de conduites.

Une étape importante a certes été franchie en avril 2023 avec la mise en service du gazoduc reliant Mornaguia à Mabtouh. Mais cette avancée n'a pas mis fin aux interrogations d'une population qui attend toujours l'achèvement complet du projet.

Menzel Bourguiba, Tinja et Mateur toujours dans l'attente

La partie la plus attendue demeure celle destinée à alimenter Menzel Bourguiba, Tinja, Mateur, Bizerte-Nord et Bizerte-Sud.

C'est précisément sur ce tronçon que les retards paraissent les plus importants. En 2022, son taux d'avancement était estimé à 60 %. Deux ans plus tard, les chiffres officiels faisaient encore état d'un avancement de 55 % pour cette même tranche.

À Menzel Bourguiba, l'incompréhension est d'autant plus vive que la ville demeure l'un des principaux centres industriels du pays. Héritière d'une longue tradition sidérurgique, mécanique et navale, elle fait partie des localités qui auraient le plus à gagner d'un accès généralisé au gaz naturel.

Pour les industriels comme pour les artisans, les commerçants et les ménages, ce retard est perçu comme un frein supplémentaire au développement économique local.

Un sentiment d'injustice territoriale

Les pouvoirs publics expliquent ces retards par des contraintes foncières, des difficultés administratives, des obstacles techniques ainsi que par les défaillances de certaines entreprises chargées des travaux.

Ces arguments peinent toutefois à convaincre une partie de l'opinion publique. Car au-delà du gaz naturel lui-même, de nombreux citoyens ont aujourd'hui le sentiment que leur région n'avance pas au même rythme que d'autres.

Ce sentiment est d'autant plus fort que le gouvernorat de Bizerte constitue l'un des moteurs économiques du pays. Il abrite l'un des principaux ports commerciaux de Tunisie, plusieurs zones industrielles, un tissu dense d'entreprises manufacturières ainsi que des activités sidérurgiques, mécaniques, navales et pétrochimiques de premier plan.

Pour beaucoup, il est difficile de comprendre qu'une région d'une telle importance économique attende encore l'achèvement d'un projet annoncé comme prioritaire depuis plus d'une décennie.

La confiance à l'épreuve des retards

Quinze ans après les premières promesses, le dossier du gaz naturel n'est plus seulement un projet d'infrastructure. Il est devenu un révélateur des attentes d'une population qui aspire à davantage d'efficacité dans la conduite des grands projets publics.

À Bizerte comme à Menzel Bourguiba, les citoyens ne réclament plus de nouvelles annonces, ni de nouveaux engagements. Ils attendent désormais des résultats concrets et une échéance claire.

Car lorsqu'un projet considéré comme stratégique pour le développement d'une région met plus d'une décennie à se concrétiser, ce n'est pas seulement la patience des habitants qui s'épuise. C'est aussi la confiance qu'ils accordent à la capacité de l'administration à tenir ses promesses.